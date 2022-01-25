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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15460
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:49
Сабыр такой наивный мальчик.
Электрон тут цитату давал,как дураки решают свои проблемы.
видать, как уже принято говорить- Путин сильно покусал похоже.
до крови.
теперь сабыр мстит,вешая на него всех собак.
мститель в общем говоря.
Электрон тут цитату давал,как дураки решают свои проблемы.
видать, как уже принято говорить- Путин сильно покусал похоже.
до крови.
теперь сабыр мстит,вешая на него всех собак.
мститель в общем говоря.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:49
Цитата:
Пхпхпхпха!!!!!!
Советую съездить в Ульяновку и Белозерку.
Но могу отметить что действительно, бюджетные объекты в Казахстане в значительно лучшем состоянии, чем в России. Я вот в ноябре заделывал окна в школе сына. Окна, наверное, ещё со времен постройки (60-е годы). Пластиковые стоят не везде.
[Исправлено: Victor Yang, 25.01.2022 - 12:51]
Доктор СИЗО:
А у нас в Казахстане, даже заброшенные отделения совхозов имеют хорошие дороги
А у нас в Казахстане, даже заброшенные отделения совхозов имеют хорошие дороги
Пхпхпхпха!!!!!!
Советую съездить в Ульяновку и Белозерку.
Но могу отметить что действительно, бюджетные объекты в Казахстане в значительно лучшем состоянии, чем в России. Я вот в ноябре заделывал окна в школе сына. Окна, наверное, ещё со времен постройки (60-е годы). Пластиковые стоят не везде.
[Исправлено: Victor Yang, 25.01.2022 - 12:51]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15460
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:50
Цитата:
значит есть за что.
Доктор СИЗО:
Сейчас опять посыпятся мои удаления,
Сейчас опять посыпятся мои удаления,
значит есть за что.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:51
Цитата:
Не переименовали - значит асфальт там не положено
Victor Yang:
Советую съездить в Ульяновку и Белозерку.
Советую съездить в Ульяновку и Белозерку.
Не переименовали - значит асфальт там не положено
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:55
Цитата:
За окошком дождь и град.
Это Путин виноват!
Кошка бросила котят —
Это Путин виноват,
Зайку бросила хозяйка —
Кто виновен, угадай-ка!
Вот кончается доска
У несчастного бычка,
Наша Таня громко плачет —
Рядом Путин, не иначе!
И т.д.
alex_60:
Путин сильно покусал похоже. до крови.
Путин сильно покусал похоже. до крови.
За окошком дождь и град.
Это Путин виноват!
Кошка бросила котят —
Это Путин виноват,
Зайку бросила хозяйка —
Кто виновен, угадай-ка!
Вот кончается доска
У несчастного бычка,
Наша Таня громко плачет —
Рядом Путин, не иначе!
И т.д.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:59
Цитата:
Не знаю таких поселков, но где нормальный аким там дороги хорошие. Ездил по дороге, там каждая ямка вручную заделана. Красный кирпич с брошенных ферм использовали и раствор типа бетона. 60 км/час ехать можно.
[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 13:00]
Victor Yang:
Не знаю таких поселков, но где нормальный аким там дороги хорошие. Ездил по дороге, там каждая ямка вручную заделана. Красный кирпич с брошенных ферм использовали и раствор типа бетона. 60 км/час ехать можно.
[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 13:00]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 13:28
Цитата:
Это совсем не значит что их нет. Если в поселке крупное ТОО, по типу что у Иволги были - их напрягают облагораживать поселки, а если мелкие КХ - там только по мелочи их могут напрячь.
Доктор СИЗО:
Не знаю таких поселков,
Не знаю таких поселков,
Это совсем не значит что их нет. Если в поселке крупное ТОО, по типу что у Иволги были - их напрягают облагораживать поселки, а если мелкие КХ - там только по мелочи их могут напрячь.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 13:30
Цитата:
Гагарнина переименовали, а под мостом ПЧСТР как стояла вода по весне - так и будет стоять.
maxsaf:
Не переименовали - значит асфальт там не положено
Не переименовали - значит асфальт там не положено
Гагарнина переименовали, а под мостом ПЧСТР как стояла вода по весне - так и будет стоять.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23979
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 13:42
Цитата:
Вот это - скорость...
Доктор СИЗО:
60 км/час ехать можно.
60 км/час ехать можно.
Вот это - скорость...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 13:59
Цитата:
Бывало и наоборот. 7 лет отработал у крупного землевладельца. Специализировался на проектировании АЗС. Когда я выезжал на авторский надзор в Ленинский район, у водителей мандраж начинался. Написано название малоизвестного переименованного поселка. Ехали наугад, не пытаясь даже узнать, куда мы едем. Когда добирались до конечного пункта, всегда видели, что центральная усадьба совхоза в развалинах стоит, а мы строим Азс в поселке 30 домиков.Только потом стало доходить, что земледельцу нужно 30 механизаторов в поселке, а не 2000 человек на центральной усадьбе.
Victor Yang:
Бывало и наоборот. 7 лет отработал у крупного землевладельца. Специализировался на проектировании АЗС. Когда я выезжал на авторский надзор в Ленинский район, у водителей мандраж начинался. Написано название малоизвестного переименованного поселка. Ехали наугад, не пытаясь даже узнать, куда мы едем. Когда добирались до конечного пункта, всегда видели, что центральная усадьба совхоза в развалинах стоит, а мы строим Азс в поселке 30 домиков.Только потом стало доходить, что земледельцу нужно 30 механизаторов в поселке, а не 2000 человек на центральной усадьбе.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 14:15
Цитата:
Тех, кто любит ездить под 120,км/час, труповозка домой привозит. Народная мудрость.
[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 14:17]
drakon:
Тех, кто любит ездить под 120,км/час, труповозка домой привозит. Народная мудрость.
[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 14:17]
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