Отправлено: - 13:59

Victor Yang:



Цитата:Бывало и наоборот. 7 лет отработал у крупного землевладельца. Специализировался на проектировании АЗС. Когда я выезжал на авторский надзор в Ленинский район, у водителей мандраж начинался. Написано название малоизвестного переименованного поселка. Ехали наугад, не пытаясь даже узнать, куда мы едем. Когда добирались до конечного пункта, всегда видели, что центральная усадьба совхоза в развалинах стоит, а мы строим Азс в поселке 30 домиков.Только потом стало доходить, что земледельцу нужно 30 механизаторов в поселке, а не 2000 человек на центральной усадьбе.