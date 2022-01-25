Отправлено: - 12:19

maxsaf:

И ни у кого из причастных даже мысли не было замутить что-то, типа скидку попросить наличкой. Народ даже не знает, что так можно было. В КЗ гарантированно отпилили бы кусок по бесстыжему. Уверен, что в России и в Украине примерно так же поступили бы. Общаюсь на эту тему с людьми из разных стран. Говорят, что в Африке та же беда.

Цитата:Уровень такой "коррупции" - скорее следствие недостаточной мотивированности. Потерять работу с зарплатой 150 тысяч тенге, которых на жизнь и так не хватает - не страшно - ещё найти можно. А вот когда на жизнь хватает и ещё остается - тут есть чем рисковать.Ну а вообще есть такое - когда нужно что-то купить дорогое, может получится куча ненужных посредников, которые снимут сливки, а исполнитель на самом деле берет значительно меньше.