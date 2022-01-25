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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:03
Цитата:
Не думаю что это основная и основополагающая проблема. Тут нужен единый курс на протяжении многих лет, а Украина как та обезьяна - то к умным переметнется, то к красивым. Не нужна сменяемость власти на этапе становления государства - это вредно.
maxsaf:
И все из за коррупции.
И все из за коррупции.
Не думаю что это основная и основополагающая проблема. Тут нужен единый курс на протяжении многих лет, а Украина как та обезьяна - то к умным переметнется, то к красивым. Не нужна сменяемость власти на этапе становления государства - это вредно.
1
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:03
И было бы на много интересней, если б теиы были и про Россию в том числе, а не один подхалимаж российской власти со стороны россиян..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:06
Цитата:
Есть масса примеров когда государство меняет власть стабильно раз в 4 года, и это им никак не вредит, курс в целом остается прежним.
Victor Yang:
Не нужна сменяемость власти на этапе становления государства - это вредно.
Не нужна сменяемость власти на этапе становления государства - это вредно.
Есть масса примеров когда государство меняет власть стабильно раз в 4 года, и это им никак не вредит, курс в целом остается прежним.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:08
Цитата:
А где подхалимаж? Вон, не земляк - вообще оппозиционно настроен. Лично меня больше задевает именно тон в адрес России. Да, проблемы есть, но в целом - точно так же как в Казахстане. Чисто по возможностям - чуточку лучше, совсем немного. А когда пишут что РФ - прямо Мордор - это совсем не так. В Казахстане ровно так же.
111:
а не один подхалимаж российской власти со стороны россиян..
а не один подхалимаж российской власти со стороны россиян..
А где подхалимаж? Вон, не земляк - вообще оппозиционно настроен. Лично меня больше задевает именно тон в адрес России. Да, проблемы есть, но в целом - точно так же как в Казахстане. Чисто по возможностям - чуточку лучше, совсем немного. А когда пишут что РФ - прямо Мордор - это совсем не так. В Казахстане ровно так же.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:09
Цитата:
Это когда технология управления государством налажена, экономика устойчива. Для развивающихся стран это вредно, я считаю.
maxsaf:
Есть масса примеров когда государство меняет власть стабильно раз в 4 года, и это им никак не вредит, курс в целом остается прежним.
Есть масса примеров когда государство меняет власть стабильно раз в 4 года, и это им никак не вредит, курс в целом остается прежним.
Это когда технология управления государством налажена, экономика устойчива. Для развивающихся стран это вредно, я считаю.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:13
Цитата:
Это видно только под другим углом. Приведу пример из личного опыта. Недавно закупили железа на пол ляма бакинских. И ни у кого из причастных даже мысли не было замутить что-то, типа скидку попросить наличкой. Народ даже не знает, что так можно было. В КЗ гарантированно отпилили бы кусок по бесстыжему. Уверен, что в России и в Украине примерно так же поступили бы. Общаюсь на эту тему с людьми из разных стран. Говорят, что в Африке та же беда. За другие страны не скажу - все только из личного опыта привожу примеры
Victor Yang:
Не думаю что это основная и основополагающая проблема.
Не думаю что это основная и основополагающая проблема.
Это видно только под другим углом. Приведу пример из личного опыта. Недавно закупили железа на пол ляма бакинских. И ни у кого из причастных даже мысли не было замутить что-то, типа скидку попросить наличкой. Народ даже не знает, что так можно было. В КЗ гарантированно отпилили бы кусок по бесстыжему. Уверен, что в России и в Украине примерно так же поступили бы. Общаюсь на эту тему с людьми из разных стран. Говорят, что в Африке та же беда. За другие страны не скажу - все только из личного опыта привожу примеры
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:19
Цитата:
Уровень такой "коррупции" - скорее следствие недостаточной мотивированности. Потерять работу с зарплатой 150 тысяч тенге, которых на жизнь и так не хватает - не страшно - ещё найти можно. А вот когда на жизнь хватает и ещё остается - тут есть чем рисковать.
Ну а вообще есть такое - когда нужно что-то купить дорогое, может получится куча ненужных посредников, которые снимут сливки, а исполнитель на самом деле берет значительно меньше.
maxsaf:
И ни у кого из причастных даже мысли не было замутить что-то, типа скидку попросить наличкой. Народ даже не знает, что так можно было. В КЗ гарантированно отпилили бы кусок по бесстыжему. Уверен, что в России и в Украине примерно так же поступили бы. Общаюсь на эту тему с людьми из разных стран. Говорят, что в Африке та же беда.
И ни у кого из причастных даже мысли не было замутить что-то, типа скидку попросить наличкой. Народ даже не знает, что так можно было. В КЗ гарантированно отпилили бы кусок по бесстыжему. Уверен, что в России и в Украине примерно так же поступили бы. Общаюсь на эту тему с людьми из разных стран. Говорят, что в Африке та же беда.
Уровень такой "коррупции" - скорее следствие недостаточной мотивированности. Потерять работу с зарплатой 150 тысяч тенге, которых на жизнь и так не хватает - не страшно - ещё найти можно. А вот когда на жизнь хватает и ещё остается - тут есть чем рисковать.
Ну а вообще есть такое - когда нужно что-то купить дорогое, может получится куча ненужных посредников, которые снимут сливки, а исполнитель на самом деле берет значительно меньше.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:20
Цитата:
В КЗ за такое сравнение срок могут впаять Кстати, 30 лет единый курс и бац - все плохо оказывается
Victor Yang:
Тут нужен единый курс на протяжении многих лет, а Украина как та обезьяна - то к умным переметнется, то к красивым
Тут нужен единый курс на протяжении многих лет, а Украина как та обезьяна - то к умным переметнется, то к красивым
В КЗ за такое сравнение срок могут впаять Кстати, 30 лет единый курс и бац - все плохо оказывается
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