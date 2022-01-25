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≡ Говорить о конце пандемии коронавируса еще рано - глава ВОЗ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43389
Говорить о конце пандемии коронавируса еще рано - глава ВОЗ
Отправлено: 25.01.22 - 12:04
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Гебрейесус отметил, что коронавирус может перестать быть глобальным кризисом в сфере здравоохранения уже в этом году. Однако для этого будет необходимо вакцинировать 70 процентов населения каждой страны к середине года.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
39
Re: Говорить о конце пандемии коронавируса еще рано - глава ВОЗ
Отправлено: 25.01.22 - 12:04
#1
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Напомнил продавца ёлок 31 декабря
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