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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 536 из 537«1...534535536537»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8359
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:43
#8026
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И как то неловко за некоторых любителей Путина, живя порой среди тараканов, в нищете, говоря что они патриоты России, постоянно жаловаться и ныть на тех, кто хоть немного критикует российские власти и их чиновников, как то более чем странно..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8359
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:44
#8027
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Странно что они только тут, на этом сайте учат нас как жить, живя при этом там, на грани нишеты..
Так тогда и делайте для себя жизнь там, в России, лучше..
Разве это так сложно?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15109
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:45
#8028
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Цитата:
Сабыр:
Для чего такие силы стянул в приграничье?

Россиян защищать. Там же половина ДНР И ЛНР с российскими паспортами живет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8359
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:47
#8029
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А иначе..
Я к тому, чтобы темы и о России были в том числе..
А не однобокость средств массовой информации..
Понимаю, скажете мы типа живем в Казахстане..
Но тогда давайте сделаем форум только казахстанцев..
А иначе..
Иначе нужно писать хоть что то и о российских чиновниках, олигархах, каких то бандитов, или ихтамнет?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8359
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:50
#8030
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От нас то упиваются, от восхищения, что кто то из нас критикует казахстанские власти, олигархов..
Но вот это, подхалимаж с их стороны своим властям, как то немного напрягает..
Они тут ничего против власти не говорили, боялись, точно так же живут и будут жить там..
Но тем не менее от нас требуют критиковать наши власти..
Не трогая их олигархов и жуликов..
Однобоко,да..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8359
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:55
#8031
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Ведь до какого абсурда дошло.
Не защищаю Сизо, но, уже до каждого слова докапываются россияне и хотят отомстить только за то, что он не любит олигархическую власть в России так же, как они нашу..
И на каждое его слово в жалобах к администрации строчат и строчат..
Понимаю, Путин и все такое, но нам казахстанцам вообще о России что то запрещено писать что ли, то есть всё?
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14847
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:56
#8032
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Цитата:
Сабыр:
Согласен,вон путин миллиарды долларов африканцам прощает,а своих граждан за 200К рублей выселяет на улицу.

Ещё и сажает за украденные несколько тысяч рублей. Зверь просто!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15109
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:56
#8033
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Цитата:
Сабыр:
А вот ты не знаешь какая сильная диаспора украинская в Канаде и братья просто помогают своим

С чего вы решили, что я не знаю?

Цитата:
Сабыр:
Украине трудно,но скоро всё там будет хорошо

Не будет. И все из за коррупции. Казалось бы, обычная проблема, каких масса. Но нет, это очень серьезная проблема . Это как пьянство. Бросил пить - и уже будешь жить лучше среднего, даже не особо стараясь. Искоренить коррупцию - и можно жить очень хорошо, даже больше ничего особо не делая и не напрягаясь.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4829
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:57
#8034
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Цитата:
111:

Непонятно написано, эзопов язык называется. Кто кого заставляет что то писать? И на каком оснований? 8-) :-o :oops: :-x :-x
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14847
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:58
#8035
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Цитата:
111:
но, уже до каждого слова докапываются россияне и хотят отомстить только за то, что он не любит олигархическую власть в России

Можно сколько угодно и кому угодно писать про кого угодно. Если это делается без коверканья названий и оскорблений.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15109
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:58
#8036
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Цитата:
Victor Yang:
Вообще копейки для государства.

С миру по нитке - нищему рубаха
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8359
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:59
#8037
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Непонятно

А и не надо ничего понимать..
Будешь спать спокойнее.
Как то меньше знаешь..
Поговорка русская..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15109
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:59
#8038
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Непонятно написано, эзопов язык называется. Кто кого заставляет что то писать? И на каком оснований?

Это в нем вчерашнее пиво говорит. Дайте человеку внятно мысль сформулировать :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8359
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:01
#8039
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Цитата:
Victor Yang:
Можно сколько угодно и кому угодно писать про

Ну..
Вспомни статьи раньше были про Россию, быт и все такое..
И как начинают истерить именно россияне, типа на себя посмотрите..
Хотя тема то про Россию..
Сам знаешь, о чем я.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8359
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:02
#8040
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И вот именно этих тем и не хватает.
Как то НГ отказалась от них..
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