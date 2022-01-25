Отправлено: - 11:56

Сабыр:

А вот ты не знаешь какая сильная диаспора украинская в Канаде и братья просто помогают своим

Сабыр:

Украине трудно,но скоро всё там будет хорошо

Цитата:С чего вы решили, что я не знаю?Цитата:Не будет. И все из за коррупции. Казалось бы, обычная проблема, каких масса. Но нет, это очень серьезная проблема . Это как пьянство. Бросил пить - и уже будешь жить лучше среднего, даже не особо стараясь. Искоренить коррупцию - и можно жить очень хорошо, даже больше ничего особо не делая и не напрягаясь.