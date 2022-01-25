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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:43
И как то неловко за некоторых любителей Путина, живя порой среди тараканов, в нищете, говоря что они патриоты России, постоянно жаловаться и ныть на тех, кто хоть немного критикует российские власти и их чиновников, как то более чем странно..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:44
Странно что они только тут, на этом сайте учат нас как жить, живя при этом там, на грани нишеты..
Так тогда и делайте для себя жизнь там, в России, лучше..
Разве это так сложно?
Так тогда и делайте для себя жизнь там, в России, лучше..
Разве это так сложно?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:45
Цитата:
Россиян защищать. Там же половина ДНР И ЛНР с российскими паспортами живет
Сабыр:
Для чего такие силы стянул в приграничье?
Для чего такие силы стянул в приграничье?
Россиян защищать. Там же половина ДНР И ЛНР с российскими паспортами живет
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:47
А иначе..
Я к тому, чтобы темы и о России были в том числе..
А не однобокость средств массовой информации..
Понимаю, скажете мы типа живем в Казахстане..
Но тогда давайте сделаем форум только казахстанцев..
А иначе..
Иначе нужно писать хоть что то и о российских чиновниках, олигархах, каких то бандитов, или ихтамнет?
Я к тому, чтобы темы и о России были в том числе..
А не однобокость средств массовой информации..
Понимаю, скажете мы типа живем в Казахстане..
Но тогда давайте сделаем форум только казахстанцев..
А иначе..
Иначе нужно писать хоть что то и о российских чиновниках, олигархах, каких то бандитов, или ихтамнет?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:50
От нас то упиваются, от восхищения, что кто то из нас критикует казахстанские власти, олигархов..
Но вот это, подхалимаж с их стороны своим властям, как то немного напрягает..
Они тут ничего против власти не говорили, боялись, точно так же живут и будут жить там..
Но тем не менее от нас требуют критиковать наши власти..
Не трогая их олигархов и жуликов..
Однобоко,да..
Но вот это, подхалимаж с их стороны своим властям, как то немного напрягает..
Они тут ничего против власти не говорили, боялись, точно так же живут и будут жить там..
Но тем не менее от нас требуют критиковать наши власти..
Не трогая их олигархов и жуликов..
Однобоко,да..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:55
Ведь до какого абсурда дошло.
Не защищаю Сизо, но, уже до каждого слова докапываются россияне и хотят отомстить только за то, что он не любит олигархическую власть в России так же, как они нашу..
И на каждое его слово в жалобах к администрации строчат и строчат..
Понимаю, Путин и все такое, но нам казахстанцам вообще о России что то запрещено писать что ли, то есть всё?
Не защищаю Сизо, но, уже до каждого слова докапываются россияне и хотят отомстить только за то, что он не любит олигархическую власть в России так же, как они нашу..
И на каждое его слово в жалобах к администрации строчат и строчат..
Понимаю, Путин и все такое, но нам казахстанцам вообще о России что то запрещено писать что ли, то есть всё?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:56
Цитата:
Ещё и сажает за украденные несколько тысяч рублей. Зверь просто!
Сабыр:
Согласен,вон путин миллиарды долларов африканцам прощает,а своих граждан за 200К рублей выселяет на улицу.
Согласен,вон путин миллиарды долларов африканцам прощает,а своих граждан за 200К рублей выселяет на улицу.
Ещё и сажает за украденные несколько тысяч рублей. Зверь просто!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:56
Цитата:
С чего вы решили, что я не знаю?
Цитата:
Не будет. И все из за коррупции. Казалось бы, обычная проблема, каких масса. Но нет, это очень серьезная проблема . Это как пьянство. Бросил пить - и уже будешь жить лучше среднего, даже не особо стараясь. Искоренить коррупцию - и можно жить очень хорошо, даже больше ничего особо не делая и не напрягаясь.
Сабыр:
А вот ты не знаешь какая сильная диаспора украинская в Канаде и братья просто помогают своим
А вот ты не знаешь какая сильная диаспора украинская в Канаде и братья просто помогают своим
С чего вы решили, что я не знаю?
Цитата:
Сабыр:
Украине трудно,но скоро всё там будет хорошо
Украине трудно,но скоро всё там будет хорошо
Не будет. И все из за коррупции. Казалось бы, обычная проблема, каких масса. Но нет, это очень серьезная проблема . Это как пьянство. Бросил пить - и уже будешь жить лучше среднего, даже не особо стараясь. Искоренить коррупцию - и можно жить очень хорошо, даже больше ничего особо не делая и не напрягаясь.
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:57
Цитата:
Непонятно написано, эзопов язык называется. Кто кого заставляет что то писать? И на каком оснований?
111:
Непонятно написано, эзопов язык называется. Кто кого заставляет что то писать? И на каком оснований?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:58
Цитата:
Можно сколько угодно и кому угодно писать про кого угодно. Если это делается без коверканья названий и оскорблений.
111:
но, уже до каждого слова докапываются россияне и хотят отомстить только за то, что он не любит олигархическую власть в России
но, уже до каждого слова докапываются россияне и хотят отомстить только за то, что он не любит олигархическую власть в России
Можно сколько угодно и кому угодно писать про кого угодно. Если это делается без коверканья названий и оскорблений.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:58
Цитата:
С миру по нитке - нищему рубаха
Victor Yang:
Вообще копейки для государства.
Вообще копейки для государства.
С миру по нитке - нищему рубаха
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:59
Цитата:
А и не надо ничего понимать..
Будешь спать спокойнее.
Как то меньше знаешь..
Поговорка русская..
Доктор СИЗО:
Непонятно
Непонятно
А и не надо ничего понимать..
Будешь спать спокойнее.
Как то меньше знаешь..
Поговорка русская..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 11:59
Цитата:
Это в нем вчерашнее пиво говорит. Дайте человеку внятно мысль сформулировать
Доктор СИЗО:
Непонятно написано, эзопов язык называется. Кто кого заставляет что то писать? И на каком оснований?
Непонятно написано, эзопов язык называется. Кто кого заставляет что то писать? И на каком оснований?
Это в нем вчерашнее пиво говорит. Дайте человеку внятно мысль сформулировать
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:01
Цитата:
Ну..
Вспомни статьи раньше были про Россию, быт и все такое..
И как начинают истерить именно россияне, типа на себя посмотрите..
Хотя тема то про Россию..
Сам знаешь, о чем я.
Victor Yang:
Можно сколько угодно и кому угодно писать про
Можно сколько угодно и кому угодно писать про
Ну..
Вспомни статьи раньше были про Россию, быт и все такое..
И как начинают истерить именно россияне, типа на себя посмотрите..
Хотя тема то про Россию..
Сам знаешь, о чем я.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:02
И вот именно этих тем и не хватает.
Как то НГ отказалась от них..
Как то НГ отказалась от них..
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