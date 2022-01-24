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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
572
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 15:01
#7996
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Цитата:
111:
Хм.. Где и в каком месте? Оскорбитель, да.

Ты опять начнешь скулить, что к тебе прицепились?
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
572
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 15:10
#7997
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Каждый день пить пиво никто не запрещает. Ну вот именно это и называется алкоголизм :-) Деградация субъекта, что все и наблюдают
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8345
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 18:41
#7998
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Цитата:
гражданин СССР:
опять начнешь скулить, что к тебе прицепились?

Заметь, ты сам ко мне лезешь и цитируешь.
А еще и пытаешься мелкопакостно оскорбить..
Не лезь и не получишь правды о том, какой ты..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2425
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 18:59
#7999
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Цитата:
alex_60:
они в ответ громили витрины,ломали ограждения,нападали на полицейских. поджигали что то.


Они кто, по классификации европейцев: - мирные демонстранты; защитник конституционных прав или же террористы?? И кто будет возмещать за разбитое имущество ( стекла, витрины, столы, стулья и прочее)- тоже местный акимат??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15103
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 21:32
#8000
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Цитата:
Доктор СИЗО: Дракон, расскажи, что пишет любезный?

Драг, тут надо слепого пацана через дорогу перевести, в детсад спешит ;-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15103
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 22:25
#8001
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Цитата:
таноми52: Это Путин использовал РК, чтобы обкатать ОДКБ! Прекрасный тренаж, и другим намёк!

Такая паника была: если рюска пришель то его трюдно потом вигнать. А они тихо дело сделали и ушли спокойно, даже в большем количестве чем пришли :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23978
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 22:39
#8002
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Цитата:
maxsaf:
даже в большем количестве чем пришли

Это, как? Женились?... 8-) :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15103
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 23:13
#8003
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Цитата:
drakon:
Это, как? Женились?...

Вывезли несколько самолетов русских с собой.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15103
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 00:06
#8004
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Цитата:
Доктор СИЗО: Хочу знать просто, зачем вы меня обуждаете все время?

Флудить надо во флуде. Хватит темы зас...ть
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15103
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 02:35
#8005
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Цитата:
"Казахстан всегда открыт к всестороннему сотрудничеству с международным сообществом. Мы продолжим курс на укрепление тесных связей с партнерами на благо нашей страны и нашего народа. Наша инвестиционная политика "открытых дверей" также остается неизменной", - написал Глава государства.

От лица международного сообщества выражаю благодарность. А можно Абайку вернуть обратно? :lol:
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4827
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 05:53
#8006
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Цитата:
maxsaf:

Я задал вопрос, а ответа так и не получил, жаль....
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15103
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 09:01
#8007
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Я задал вопрос, а ответа так и не получил, жаль....

Внук заблокировал?))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15458
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 09:23
#8008
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Курултай лютует.
пакистанские мужчины это что то.
сон у них отсутствует.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15458
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 09:32
#8009
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у западных политиков точно крыша поехала.
уже год кто то нападает на Украину, и напасть не может.
зе и компания говорят, все спокойно, повода для волнений нет.
байден и компания в истерике,завтра на вас нападут ,вот вам
оружие, вот вам наши солдаты, берите, воюйте.
грозят санкциями которых не видела галактика.
шизофреники похоже все там.
смешно смотрят, как подлизайки ведут себя,
чехи- мы дадим вам патронов, прибалты- мы дадим вам пистолеты..
надо воевать америке,как так без войны, так не должно быть,
а остальные идиоты по нато подпевают.
не понимают что пострадают то европейцы если что ,в первую очередь.
разве что германия более менее адекватно себя ведет,
теперь ее обзывают предателем...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15103
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 09:38
#8010
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Цитата:
alex_60:
уже год кто то нападает на Украину

Да какой год? С 14 года все ждут когда Россия нападет :lol: Путин как будто издевается :lol: даже у Кадрова давно терпение лопнуло :lol:
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