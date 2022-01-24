Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 09:32

у западных политиков точно крыша поехала.

уже год кто то нападает на Украину, и напасть не может.

зе и компания говорят, все спокойно, повода для волнений нет.

байден и компания в истерике,завтра на вас нападут ,вот вам

оружие, вот вам наши солдаты, берите, воюйте.

грозят санкциями которых не видела галактика.

шизофреники похоже все там.

смешно смотрят, как подлизайки ведут себя,

чехи- мы дадим вам патронов, прибалты- мы дадим вам пистолеты..

надо воевать америке,как так без войны, так не должно быть,

а остальные идиоты по нато подпевают.

не понимают что пострадают то европейцы если что ,в первую очередь.

разве что германия более менее адекватно себя ведет,

теперь ее обзывают предателем...