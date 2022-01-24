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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 15:01
Цитата:
Ты опять начнешь скулить, что к тебе прицепились?
111:
Хм.. Где и в каком месте? Оскорбитель, да.
Хм.. Где и в каком месте? Оскорбитель, да.
Ты опять начнешь скулить, что к тебе прицепились?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 15:10
Каждый день пить пиво никто не запрещает. Ну вот именно это и называется алкоголизм Деградация субъекта, что все и наблюдают
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8345
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 18:41
Цитата:
Заметь, ты сам ко мне лезешь и цитируешь.
А еще и пытаешься мелкопакостно оскорбить..
Не лезь и не получишь правды о том, какой ты..
гражданин СССР:
опять начнешь скулить, что к тебе прицепились?
опять начнешь скулить, что к тебе прицепились?
Заметь, ты сам ко мне лезешь и цитируешь.
А еще и пытаешься мелкопакостно оскорбить..
Не лезь и не получишь правды о том, какой ты..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2425
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 18:59
Цитата:
Они кто, по классификации европейцев: - мирные демонстранты; защитник конституционных прав или же террористы?? И кто будет возмещать за разбитое имущество ( стекла, витрины, столы, стулья и прочее)- тоже местный акимат??
alex_60:
они в ответ громили витрины,ломали ограждения,нападали на полицейских. поджигали что то.
они в ответ громили витрины,ломали ограждения,нападали на полицейских. поджигали что то.
Они кто, по классификации европейцев: - мирные демонстранты; защитник конституционных прав или же террористы?? И кто будет возмещать за разбитое имущество ( стекла, витрины, столы, стулья и прочее)- тоже местный акимат??
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 21:32
Цитата:
Драг, тут надо слепого пацана через дорогу перевести, в детсад спешит
Доктор СИЗО: Дракон, расскажи, что пишет любезный?
Драг, тут надо слепого пацана через дорогу перевести, в детсад спешит
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 22:25
Цитата:
Такая паника была: если рюска пришель то его трюдно потом вигнать. А они тихо дело сделали и ушли спокойно, даже в большем количестве чем пришли
таноми52: Это Путин использовал РК, чтобы обкатать ОДКБ! Прекрасный тренаж, и другим намёк!
Такая паника была: если рюска пришель то его трюдно потом вигнать. А они тихо дело сделали и ушли спокойно, даже в большем количестве чем пришли
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23978
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 22:39
Цитата:
Это, как? Женились?...
maxsaf:
даже в большем количестве чем пришли
даже в большем количестве чем пришли
Это, как? Женились?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 23:13
Цитата:
Вывезли несколько самолетов русских с собой.
drakon:
Это, как? Женились?...
Это, как? Женились?...
Вывезли несколько самолетов русских с собой.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 00:06
Цитата:
Флудить надо во флуде. Хватит темы зас...ть
Доктор СИЗО: Хочу знать просто, зачем вы меня обуждаете все время?
Флудить надо во флуде. Хватит темы зас...ть
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 02:35
Цитата:
От лица международного сообщества выражаю благодарность. А можно Абайку вернуть обратно?
"Казахстан всегда открыт к всестороннему сотрудничеству с международным сообществом. Мы продолжим курс на укрепление тесных связей с партнерами на благо нашей страны и нашего народа. Наша инвестиционная политика "открытых дверей" также остается неизменной", - написал Глава государства.
От лица международного сообщества выражаю благодарность. А можно Абайку вернуть обратно?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4827
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 05:53
Цитата:
Я задал вопрос, а ответа так и не получил, жаль....
maxsaf:
Я задал вопрос, а ответа так и не получил, жаль....
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 09:01
Цитата:
Внук заблокировал?))
Доктор СИЗО:
Я задал вопрос, а ответа так и не получил, жаль....
Я задал вопрос, а ответа так и не получил, жаль....
Внук заблокировал?))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15458
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 09:23
Курултай лютует.
пакистанские мужчины это что то.
сон у них отсутствует.
пакистанские мужчины это что то.
сон у них отсутствует.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15458
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 09:32
у западных политиков точно крыша поехала.
уже год кто то нападает на Украину, и напасть не может.
зе и компания говорят, все спокойно, повода для волнений нет.
байден и компания в истерике,завтра на вас нападут ,вот вам
оружие, вот вам наши солдаты, берите, воюйте.
грозят санкциями которых не видела галактика.
шизофреники похоже все там.
смешно смотрят, как подлизайки ведут себя,
чехи- мы дадим вам патронов, прибалты- мы дадим вам пистолеты..
надо воевать америке,как так без войны, так не должно быть,
а остальные идиоты по нато подпевают.
не понимают что пострадают то европейцы если что ,в первую очередь.
разве что германия более менее адекватно себя ведет,
теперь ее обзывают предателем...
уже год кто то нападает на Украину, и напасть не может.
зе и компания говорят, все спокойно, повода для волнений нет.
байден и компания в истерике,завтра на вас нападут ,вот вам
оружие, вот вам наши солдаты, берите, воюйте.
грозят санкциями которых не видела галактика.
шизофреники похоже все там.
смешно смотрят, как подлизайки ведут себя,
чехи- мы дадим вам патронов, прибалты- мы дадим вам пистолеты..
надо воевать америке,как так без войны, так не должно быть,
а остальные идиоты по нато подпевают.
не понимают что пострадают то европейцы если что ,в первую очередь.
разве что германия более менее адекватно себя ведет,
теперь ее обзывают предателем...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 09:38
Цитата:
Да какой год? С 14 года все ждут когда Россия нападет Путин как будто издевается даже у Кадрова давно терпение лопнуло
alex_60:
уже год кто то нападает на Украину
уже год кто то нападает на Украину
Да какой год? С 14 года все ждут когда Россия нападет Путин как будто издевается даже у Кадрова давно терпение лопнуло
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