Re: Синема, синема, синема, превратился ты в нема - Загадка...

Отправлено: - 17:14

У вас там есть замечательные, единственные в мире колёсные акимы.



Если не хватает культур-мультур можно памятник поставить.

Ну например самую центральную из брошенных девятиэтажек слегка подразрушить.

Поверьте это акимы умеют делать лучше всего на свете. За этим не встанет.



Далее к полуруинам девятиэтажки пристроить деревянное колесо из стволов деревьев похищенных у жителей в Костанае.

Эдакое безобразное деревянное колесо наезжающее на руины здания в центре.

Рядом с колесом поставить чучело Кинг-Конга размером с 15 этажей.

Ну и сделать квест под названием "АРКАЛЫК" и пускать туда всех желающих за денежку полазать по руинам, забраться внутрь Кинг-Конга и из его пасти обозреть городские руины и пока ещё не руины.