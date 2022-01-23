"Реагировать на жалобы - ваша обязанность!" - Совет по этике просит наказать акима Октябрьского сельского округа
Отправлено: 23.01.22 - 19:32
Два местных жителя организовали производство древесного угля. При этом бизнес сельчан сопровождался сильным смогом, который доставлял неудобство соседям. Сельчане жаловались акиму, но без особого успеха, пока в дело не вмешалась районная прокуратура. Читать новость>>
Никаких тут палок нет! И быть не может, если управленец БЕЗГРАМОТНЫЙ и с купленым дипломом тогда это по ВАШЕМУ! А грамотный хозяйственник решит этот вопрос без оскорбления и унижения. Законов у нас написано ТЬМА! А вот использовать их, ума у местечковых чинуш нехватает. Они же не по оюдски в эти кресла попали.
есть свод правил проживания людей в компактном месте. так что давайте не будем здесь тролить. прежде чем занятся бизнесом нужно посмотреть вокруг себя, тем более таким вредным для здоровья окружающих. в европе бы вас сразу в дурку отправили с таким планом ведения бизнеса, даже не дав начать работь, это раз. если у вас есть желание упрекнуть что это же европа и не нужно сравнивать, отвечу прямо! с таким менталитетом бегом в юрту, и в ходок! а далее цоп цебе, алга комсомол! а не в крутую тачку, еще желательно и европейской сборки. хватит уже всегда в пример ставить дерьмо, и жить этими догмами. я не имею в виду вас личну, это собирательный образ большинства коментаторов. желающих жить по европейски а работать, да лучше вообще не работать! а умничать.
тут в селах были бизнесмены, 10 коров разводящие, желающие бабла хапнуть быстро и свалить в город. так вот это тоже полное безумие тех кто это разрешил. навозу горы, убирать не чем. в общем кураул. и правильно что как то в гурьяновке люди выиграли суд, по этой теме. желаешь разводить, на окраину или вообще на хутор, никто не запрещает. а то дай волю, на балконах свиней разводить начнут. дураков в нашей стране припасено лет еще эдак на 200!
В каждом селе есть такие: ноют, ноют и ноют. Как будто ветер постоянно дует в их сторону. Остальные жители молчат. Акиму нужно было подсказать ребятам: зарегистрируйтесь, заплатите налоги и НИКТО вас не тронет. Миттала в Экибастузе НИКТО же не трогает, - ни прокуратура ни Агентство по гос.службе, а он дымит, наверное похуже этих ребят. Прокуратура и Агентство по госслужбе подошли в этом деле - ФОРМАЛЬНО, БЕЗДУШНО и для ГАЛОЧКИ - вот такие методы работы для галочки и без души довели газ до 120 тенге за литр, спровацировали народ и довели до кровавых январских событий.
Этим молодым гусейнам побольше годков, чем тебе! Они квартиры получили в селе, крепко подвинув местных тракористов, как жертвы армянского Степанакерта! Но в совхоз не пошли работать! Сразу бизнесом занялись...
Живу в Октябрьском, знаю ситуацию. Каждый ущипнул акима и каждый себе галочку поставил. Я считаю, что нашему акиму надо обращаться в суд. Полоскали полоскали это грязное белье, и вытащили наружу, Нур-Отан привлекли, прокуратуру. Достаточно было одну фотографию направить экологам, и этот вопрос раз и навсегда был бы решен. Акима знаю в работе совместной в местном самоуправлении - абсолютно адекватный и грамотный специалист, все вопросы, которые выносятся на совет, он заранее тщательно изучает и имеет подробную картину ситуации, с учетом мнений жителей. Он ни разу не карьерист, и не зарабатывает стаж на этом месте. Трудно представить ситуацию, когда из за конфликта двух соседей акима города вызывают на дисциплинарную комиссию. А почему в селе это можно так запросто сделать?? Люди терпели неудобства из за этого дыма и грязи, ходили жаловались много лет, и насколько я знаю, НИ ОДНОГО письменного заявления не было, ни в акимат ни в полицию, ни в экологию и земельщикам. Вы аким допустим, соседи там спорят и скандалят, вы поедете разбираться просто так туда? Без основания, заявления? Дело очень неоднозначное. Аким нормальный специалист, не прячется никогда, делает для округа - освещение, свалку в порядок привел, дороги чистит зимой, воду нам скоро проведут. Очень зря эту ситуацию "раздули" и представили в таком виде. Не надо было эти грязные тряпки выносить напоказ, а разбираться технично и грамотно....
У нас на дачах поселился несчастный фермеришко. Держит не более десятка голов всякой живности. Но вонизму развел такую, что не хочется на дачу приезжать!У нас в поселке было на рукам у людей более тысячи голов живности,и совхоз держал на ферме 500 голов КРС и лошадей. Даже малейшего запаха навоза в поселке не чувствовал никогда. Вопрос форумчанам из села! Какой совет дать нашему дачному фермеришке? Может ему брать в руки лопату каждое утро в руки, и делать компост для дачников?
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