Re: "Реагировать на жалобы - ваша обязанность!" -...

Отправлено: - 21:30

Живу в Октябрьском, знаю ситуацию. Каждый ущипнул акима и каждый себе галочку поставил. Я считаю, что нашему акиму надо обращаться в суд. Полоскали полоскали это грязное белье, и вытащили наружу, Нур-Отан привлекли, прокуратуру. Достаточно было одну фотографию направить экологам, и этот вопрос раз и навсегда был бы решен. Акима знаю в работе совместной в местном самоуправлении - абсолютно адекватный и грамотный специалист, все вопросы, которые выносятся на совет, он заранее тщательно изучает и имеет подробную картину ситуации, с учетом мнений жителей. Он ни разу не карьерист, и не зарабатывает стаж на этом месте.

Трудно представить ситуацию, когда из за конфликта двух соседей акима города вызывают на дисциплинарную комиссию. А почему в селе это можно так запросто сделать??

Люди терпели неудобства из за этого дыма и грязи, ходили жаловались много лет, и насколько я знаю, НИ ОДНОГО письменного заявления не было, ни в акимат ни в полицию, ни в экологию и земельщикам. Вы аким допустим, соседи там спорят и скандалят, вы поедете разбираться просто так туда? Без основания, заявления?

Дело очень неоднозначное. Аким нормальный специалист, не прячется никогда, делает для округа - освещение, свалку в порядок привел, дороги чистит зимой, воду нам скоро проведут. Очень зря эту ситуацию "раздули" и представили в таком виде. Не надо было эти грязные тряпки выносить напоказ, а разбираться технично и грамотно....