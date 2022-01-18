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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 441 из 442«1...439440441442»
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15456
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.01.22 - 15:24
#6601
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у тебя лыжи есть?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23978
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.01.22 - 19:18
#6602
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Цитата:
alex_60:
у тебя лыжи есть?

Зачем, нам тут - лыжи?

Если снега - нет.
Ткмпература +7 градусов... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15456
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.01.22 - 19:28
#6603
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Цитата:
drakon:
Зачем, нам тут - лыжи?


к 07 в гости.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23978
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.01.22 - 20:09
#6604
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Цитата:
alex_60:
к 07 в гости.

Он, обязан, лыжи гостям -
предоставлять... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8345
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.01.22 - 23:04
#6605
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Цитата:
drakon:
Зачем, нам тут - лыжи

У нас поговорка такая, украл - на лыжи встал..
Стал лыжником..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23978
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.01.22 - 17:28
#6606
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Вчера, купил - нарциссы.

Сегодня уже - зацвели.Быстро.
Стоят 0.99 Евро. 10 штук...
:lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8345
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.01.22 - 17:34
#6607
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Цитата:
drakon:
Сегодня уже - зацвели.Быстро. Стоят 0.99 Евро. 10 штук

А че, живых цветов нет в горшках, типа ленежное дерево, кактус
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23978
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.01.22 - 18:25
#6608
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Цитата:
111:
А че, живых цветов нет в горшках,

Дома, есть в горшках. А вот в магазинах,

цветочных, ваще - всё есть. Это шестая
часть магазина, примерно... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8345
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.01.22 - 19:07
#6609
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Цитата:
drakon:
Это шестая часть магазина, примерно...

Крутой магазин, немцы разве дарят цветы друг другу?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23978
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.01.22 - 19:18
#6610
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Цитата:
111:
дарят цветы друг другу?

Марик, ещё как... :lol: ;-)
А эти, на фотке, для высадки,
в грунт... :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23978
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.01.22 - 23:22
#6611
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Это городской парк. На северо-востоке города.Зимой.

Через парк, за 15 минут,можно пройти, в центр.
Правда, кроты, могут сожрать,всю дорогу...
:lol: ;-) :-P
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23978
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.01.22 - 21:59
#6612
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Дерево, нам привезли сегодня.Сажать будут?

Только где? Из-за них, ничего не видно... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15097
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.01.22 - 22:02
#6613
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Цитата:
drakon:
Дерево, нам привезли сегодня.

Посоветуйте им пакетом корни обмотать. Нанотехнологии :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23978
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.01.22 - 22:05
#6614
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Цитата:
maxsaf:
Нанотехнологии :lol:

Нам они ещё - недоступны.
Это только - Акимам... :lol: ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2788
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.01.22 - 22:17
#6615
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Латынина пишет, что Токаев использовал Путина как сантехника. Вызвал, заставил починить унитаз и выгнал без оплаты.


Дичь от Тётки!
Это Путин использовал РК, чтобы обкатать ОДКБ!
Прекрасный тренаж, и другим намёк!
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