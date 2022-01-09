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≡ Год новый, мусорные традиции – старые!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43388
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 09.01.22 - 11:38
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Ничто так не «украшает» в праздники наши дворы, как переполненные мусорные контейнеры. Выходные более 2-х дней превращают их в разноцветные горы из пакетов, коробок, бутылок, ящиков и прочей упаковки. Зачастую, с наполненных с верхом бачков очередная порция отходов просто сваливается вниз.

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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
728
Re: Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 09.01.22 - 11:38
#1
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Когда был доступ в интернет, то я смотрел на камеры, последний вывоз мусора был произведен 29.12.2021г, образовались горы мусора. До 4-го января машин ТОО "Тазалык 2020" не было, после уже начались отключения. Наверное они навели порядок с мусором
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4817
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 16:30
#2
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Разрешите вставить свои 5 копеек. На всех фотографиях вижу кокысники моей конструкции. Я выиграл тогда конкурс среди 5 кокысников других конструкций. Взял и выбросил крышку кокысника! Доказал, что мухи не успевают вылупиться из яйц за одни сутки!Крышки воровали любители собиратели металла, они падали на дно мусоровозок Мой кокысник стал дешевле остальных на 16 тысяч теньге! В 2005 году это были большие деньги! Сделано было кокысников более 2000 штук. С тех пор в городе появились много новых домов и микрорайонов. Удивляюсь, как идет распределение прежнего количества кокысников по всему городу? 8-) :oops: :-x

[Исправлено: Доктор СИЗО, 24.01.2022 - 17:02]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4817
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 16:52
#3
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Кокысныки варили сплошным швом по всему контуру на 4 сварочных постах моей конструкции студенты 2 и 3 курсов автодорожного колледжа. Кокысники испытывались на протечки швов. Чтобы на местах протечек мухи не выводили своих детишек!Директор Тазалыка обещал, если все получиться как надо, налить мне в один кокысник водку до самого верха! До сих пор жду обещанное!)))))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23970
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 17:02
#4
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Цитата:
Доктор СИЗО:
На всех фотографиях вижу кокысники моей конструкции.

До твоих, кокысников, круглые - были?... :lol: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5045
Re: Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 17:05
#5
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Очевидно, что не хватает техники, контейнеров и работников чтобы вывести весь хлам, однако желающих просто поболтать в тему не убывают, даже наоборот.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23970
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 17:08
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Очевидно, что не хватает техники, контейнеров и работников чтобы вывести весь хлам,

Вам, что? Мусорщиков - прислать?... :lol: :-o :oops:
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4817
Re: Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 17:13
#7
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Цитата:
drakon:

Не интересовался даже, мой кокысник уже 16 лет стоит на балансе Тазалыка. А это главное!!! Никто не смог начертить другой кокысник! Для рай больниц и санаториев начертил кокысник с крышкой, где нет регулярного вывоза мусора!
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4817
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 18:03
#8
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Цитата:
сайлау курманов:

Жкошники должны следить за чистотой мусорных площадок, вместо этого они просто ждут когда наполнятся контейнеры. Что бы сказать, что им не хватает пустых контейнеров! В столице народу побольше живет, но мусор никто не складывает на площадке.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5045
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 20:22
#9
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Это всё ерунда, возле девятиэтажек мусор складывают прямо у подъездов, видимо по проекту мусор прямо по мусоропроводу должен упасть в контейнер, однако дворники вместе с работниками вывозящей фирмы грузят этот хлам в открытые грузовики и был таков! Там встречаются картинки и похуже чем на мусорных площадках ...
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4817
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 20:48
#10
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Цитата:
сайлау курманов:

Кого винит в этом, сами выбирали таких председателей жко!
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