Отправлено: - 16:30

[Исправлено: Доктор СИЗО, 24.01.2022 - 17:02]

Разрешите вставить свои 5 копеек. На всех фотографиях вижу кокысники моей конструкции. Я выиграл тогда конкурс среди 5 кокысников других конструкций. Взял и выбросил крышку кокысника! Доказал, что мухи не успевают вылупиться из яйц за одни сутки!Крышки воровали любители собиратели металла, они падали на дно мусоровозок Мой кокысник стал дешевле остальных на 16 тысяч теньге! В 2005 году это были большие деньги! Сделано было кокысников более 2000 штук. С тех пор в городе появились много новых домов и микрорайонов. Удивляюсь, как идет распределение прежнего количества кокысников по всему городу?