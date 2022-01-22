Отправлено: - 20:34

[Исправлено: Серый волк, 24.01.2022 - 17:46]

Небольшая подсказка, для приезжих.Рядом с большим мостом через Тобол никогда не стояла пятиэтажка с магазином на первом этаже.Река заметно шире Тобола.В кадре при наличии огромного количества автобусов ещё нет ПАЗ-672, а есть их предшественники ПАЗ-652 в большом количестве. И нет хорошо узнаваемых во всей стране силуэтов ЛИАЗ-677 и угловатых ИкарусовЗначит дело было до 1965 года точно. это говорят модели ПАЗов больше всего.И так. учимся, учимся думать,Чтоб быть как УМ ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ, а не как члены Нуротаны