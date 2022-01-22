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≡ Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43388
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 22.01.22 - 19:35
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В заголовке - не рассуждение героя романа Ф. М. Достоевского. Такие мысли посещают голову многих жителей Рудного, замерзающих на остановке в ожидании очередного неприехавшего автобуса. На этот раз речь пойдет о маршруте № 6.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4817
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 24.01.22 - 13:54
#45
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Цитата:
drakon:

Что такое утильсбор?
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12023
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 24.01.22 - 20:34
#46
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Небольшая подсказка, для приезжих.
Рядом с большим мостом через Тобол никогда не стояла пятиэтажка с магазином на первом этаже.
Река заметно шире Тобола.



В кадре при наличии огромного количества автобусов ещё нет ПАЗ-672, а есть их предшественники ПАЗ-652 в большом количестве. И нет хорошо узнаваемых во всей стране силуэтов ЛИАЗ-677 и угловатых Икарусов
Значит дело было до 1965 года точно. это говорят модели ПАЗов больше всего.

И так. учимся, учимся думать,
Чтоб быть как УМ ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ, а не как члены Нуротаны :lol:

[Исправлено: Серый волк, 24.01.2022 - 17:46]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12023
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 24.01.22 - 20:41
#47
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Цитата:
сайлау курманов:
На фото Видимо мост на затоболовку

Ещё кроме пятиэтажки, о которой приезжие могли не знать, присутствует такая интересная штука, как тень от людей. Если бы это был Большой мост через Тобол, (даже допустим неместные могли подумать, что пятиэтажку снесли или перенесли неожиданно)
То вот уж тень не могла падать в этом направлении.
Патамушта солнца не светит с севера.
Хотя снимок коварный.
Подход к мосту в точности изгибается как Тарана.

[Исправлено: Серый волк, 24.01.2022 - 17:42]
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