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≡ В Костанайской области ожидаются 30-градусный мороз и туман
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43388
В Костанайской области ожидаются 30-градусный мороз и туман
Отправлено: 24.01.22 - 19:50
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Во вторник и среду, 25-26 января, ожидается переменная облачность, без осадков. На севере и востоке области прогнозируется туман в ночное время и по утрам. По области во вторник ночью будет 22-27, на востоке 30 градусов мороза.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23970
Re: В Костанайской области ожидаются 30-градусный мороз и туман
Отправлено: 24.01.22 - 19:50
#1
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