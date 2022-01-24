Отправлено: - 17:58

сайлау курманов:

Такое впечатления, что только в Рудном воруют или действительно правда тут на душу населения рецидивистов каждый второй...

сайлау курманов:



Цитата:Цитата:Похоже у вас в Рудном у каждого второго жителя в доме золота на миллионы Где деньги берёте?