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Год новый, мусорные традиции – старые!
Год новый, мусорные традиции – старые!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43387
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 09.01.22 - 11:38
Ничто так не «украшает» в праздники наши дворы, как переполненные мусорные контейнеры. Выходные более 2-х дней превращают их в разноцветные горы из пакетов, коробок, бутылок, ящиков и прочей упаковки. Зачастую, с наполненных с верхом бачков очередная порция отходов просто сваливается вниз.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 728
Re: Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 09.01.22 - 11:38
Когда был доступ в интернет, то я смотрел на камеры, последний вывоз мусора был произведен 29.12.2021г, образовались горы мусора. До 4-го января машин ТОО "Тазалык 2020" не было, после уже начались отключения. Наверное они навели порядок с мусором
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 16:30
Разрешите вставить свои 5 копеек. На всех фотографиях вижу кокысники моей конструкции. Я выиграл тогда конкурс среди 5 кокысников других конструкций. Взял и выбросил крышку кокысника! Доказал, что мухи не успевают вылупиться из яйц за одни сутки!Крышки воровали любители собиратели металла, они падали на дно мусоровозок Мой кокысник стал дешевле остальных на 16 тысяч теньге! В 2005 году это были большие деньги! Сделано было кокысников более 2000 штук. С тех пор в городе появились много новых домов и микрорайонов. Удивляюсь, как идет распределение прежнего количества кокысников по всему городу?
[Исправлено: Доктор СИЗО, 24.01.2022 - 17:02]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 24.01.2022 - 17:02]
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 16:52
Цитата:
Кокысныки варили сплошным швом по всему контуру на 4 сварочных постах моей конструкции студенты 2 и 3 курсов автодорожного колледжа. Кокысники испытывались на протечки швов. Чтобы на местах протечек мухи не выводили своих детишек!Директор Тазалыка обещал, если все получиться как надо, налить мне в один кокысник водку до самого верха! До сих пор жду обещанное!)))))
Доктор СИЗО:
Кокысныки варили сплошным швом по всему контуру на 4 сварочных постах моей конструкции студенты 2 и 3 курсов автодорожного колледжа. Кокысники испытывались на протечки швов. Чтобы на местах протечек мухи не выводили своих детишек!Директор Тазалыка обещал, если все получиться как надо, налить мне в один кокысник водку до самого верха! До сих пор жду обещанное!)))))
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 17:02
Цитата:
До твоих, кокысников, круглые - были?...
Доктор СИЗО:
На всех фотографиях вижу кокысники моей конструкции.
На всех фотографиях вижу кокысники моей конструкции.
До твоих, кокысников, круглые - были?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5044
Re: Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 17:05
Очевидно, что не хватает техники, контейнеров и работников чтобы вывести весь хлам, однако желающих просто поболтать в тему не убывают, даже наоборот.
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 17:08
Цитата:
Вам, что? Мусорщиков - прислать?...
сайлау курманов:
Очевидно, что не хватает техники, контейнеров и работников чтобы вывести весь хлам,
Очевидно, что не хватает техники, контейнеров и работников чтобы вывести весь хлам,
Вам, что? Мусорщиков - прислать?...
Re: Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 17:13
Цитата:
Не интересовался даже, мой кокысник уже 16 лет стоит на балансе Тазалыка. А это главное!!! Никто не смог начертить другой кокысник! Для рай больниц и санаториев начертил кокысник с крышкой, где нет регулярного вывоза мусора!
drakon:
Не интересовался даже, мой кокысник уже 16 лет стоит на балансе Тазалыка. А это главное!!! Никто не смог начертить другой кокысник! Для рай больниц и санаториев начертил кокысник с крышкой, где нет регулярного вывоза мусора!
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 18:03
Цитата:
Жкошники должны следить за чистотой мусорных площадок, вместо этого они просто ждут когда наполнятся контейнеры. Что бы сказать, что им не хватает пустых контейнеров! В столице народу побольше живет, но мусор никто не складывает на площадке.
сайлау курманов:
Жкошники должны следить за чистотой мусорных площадок, вместо этого они просто ждут когда наполнятся контейнеры. Что бы сказать, что им не хватает пустых контейнеров! В столице народу побольше живет, но мусор никто не складывает на площадке.
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