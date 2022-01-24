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≡ Золото на миллион похитил рудничанин у местной жительницы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43387
Золото на миллион похитил рудничанин у местной жительницы
Отправлено: 24.01.22 - 15:46
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В полицию Рудного обратилась 29-летняя горожанка. Вор подобрал ключ к замку ее квартиры и вынес оттуда деньги и золотые украшения почти на миллион тенге, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1450
Re: Золото на миллион похитил рудничанин у местной жительницы
Отправлено: 24.01.22 - 15:46
#1
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Не по амнистии ли вышел?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23969
Re: Золото на миллион похитил рудничанин у местной жительницы
Отправлено: 24.01.22 - 15:54
#2
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Цитата:
КГСПС:
Не по амнистии ли вышел?

Конечно, до амнистии, никто
не воровал... :lol: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5044
Re: Золото на миллион похитил рудничанин у местной жительницы
Отправлено: 24.01.22 - 16:49
#3
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Такое впечатления, что только в Рудном воруют или действительно правда тут на душу населения рецидивистов каждый второй...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
624
Re: Золото на миллион похитил рудничанин у местной жительницы
Отправлено: 24.01.22 - 17:58
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Такое впечатления, что только в Рудном воруют или действительно правда тут на душу населения рецидивистов каждый второй...

Цитата:
сайлау курманов:


Похоже у вас в Рудном у каждого второго жителя в доме золота на миллионы Где деньги берёте?
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4816
Золото на миллион похитил рудничанин у местной жительницы
Отправлено: 24.01.22 - 18:24
#5
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Домушник, простой исполнитель заявки на золото и баксов, картотека списка таких раззяв находится у другого человека, которого домушник никогда не сдаст!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 24.01.2022 - 18:27]
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