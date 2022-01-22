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≡ От выезда на встречку к цивилизованному обществу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43387
От выезда на встречку к цивилизованному обществу
Отправлено: 22.01.22 - 11:40
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21 января 2022 около 17.30, двигаясь по улице Дощанова в сторону "кривого" магазина, стал свидетелем дорожной ситуации: водитель а/м Volkswagen Caddy (с гос. номер P 103 CT) грубо нарушил ПДД (выезд на встречную полосу), после чего водитель данного авто спровоцировал столкновение с а/м КАМАЗ.
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
260
От выезда на встречку к цивилизованному обществу
Отправлено: 22.01.22 - 11:40
#1
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ПОТОМУ ЧТО..водитель а/м Volkswagen Caddy гос. номер р103ст НАСТОЯЩЕЕ МУРЛО :-x

[Исправлено: Матвей Запупыркин, 22.01.2022 - 11:41]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4816
Re: От выезда на встречку к цивилизованному обществу
Отправлено: 24.01.22 - 17:49
#2
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Цитата:
Матвей Запупыркин:

Я бы на месте водителя фолька крепко подумал,что дороже выйдет? Стоимость нечаянно разбитого зеркала или лишение прав на долгий срок и крупный штраф за езду по встречке? Как то так! 8-)
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