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≡ В Костанайский области ожидаются 30-градусный мороз и туман
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43387
В Костанайский области ожидаются 30-градусный мороз и туман
Отправлено: 24.01.22 - 17:31
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Во вторник и среду, 11-12 января, ожидается переменная облачность, без осадков. На севере и востоке области прогнозируется туман в ночное время и по утрам. По области во вторник ночью будет 22-27, на востоке 30 градусов мороза.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2350
Re: В Костанайский области ожидаются 30-градусный мороз и туман
Отправлено: 24.01.22 - 17:31
#1
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//прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 11-12 января, ожидается// - зачем нам прогноз погоды за позапрошлую неделю?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
728
Re: В Костанайский области ожидаются 30-градусный мороз и туман
Отправлено: 24.01.22 - 18:23
#2
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Видимо даты перепутали
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