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≡ Синема, синема, синема, превратился ты в нема - Загадка нового кинотеатра в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43387
Синема, синема, синема, превратился ты в нема - Загадка нового кинотеатра в Рудном
Отправлено: 24.01.22 - 16:06
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Время не щадит никого. Эта старая избитая поговорка безупречно работает в Рудном. Пять лет назад рудничан обрадовали новостью: градообразующее предприятие подарило жителям города современный кинотеатр. И название ему дали «Rudny cinema».
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4816
Re: Синема, синема, синема, превратился ты в нема - Загадка...
Отправлено: 24.01.22 - 16:06
#1
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Машин не видно...печально все это...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23969
Синема, синема, синема, превратился ты в нема - Загадка нового кинотеатра в Рудном
Отправлено: 24.01.22 - 16:18
#2
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Машин не видно.

На последнем фото -
вижу машину... :lol: ;-)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4816
Синема, синема, синема, превратился ты в нема - Загадка нового кинотеатра в Рудном
Отправлено: 24.01.22 - 16:34
#3
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Цитата:
drakon:

Это 111ый,решил остаться среди родственников жены....))))
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A
§ Ainagulsu
(Пользователи)
Регистрация:
10.02.20
Сообщений:
18
Re: Синема, синема, синема, превратился ты в нема - Загадка...
Отправлено: 24.01.22 - 17:09
#4
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Олейник давайте нормальные темы, этот материал как пример кризиса и выгорания у автора. Вдохновения вам надо, музы.
Проблем же хватает в Рудном
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12020
Re: Синема, синема, синема, превратился ты в нема - Загадка...
Отправлено: 24.01.22 - 17:14
#5
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У вас там есть замечательные, единственные в мире колёсные акимы.

Если не хватает культур-мультур можно памятник поставить.
Ну например самую центральную из брошенных девятиэтажек слегка подразрушить.
Поверьте это акимы умеют делать лучше всего на свете. За этим не встанет.

Далее к полуруинам девятиэтажки пристроить деревянное колесо из стволов деревьев похищенных у жителей в Костанае.
Эдакое безобразное деревянное колесо наезжающее на руины здания в центре.
Рядом с колесом поставить чучело Кинг-Конга размером с 15 этажей.
Ну и сделать квест под названием "АРКАЛЫК" и пускать туда всех желающих за денежку полазать по руинам, забраться внутрь Кинг-Конга и из его пасти обозреть городские руины и пока ещё не руины.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12020
Re: Синема, синема, синема, превратился ты в нема - Загадка...
Отправлено: 24.01.22 - 17:16
#6
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Со временем можно будет у каждого здания поставить по Кинг-Конгу
Главное чтоб каждый был страшнее прежнего. :lol:
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