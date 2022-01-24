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≡ Золото на миллион похитил рудничанин у местной жительницы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43386
Золото на миллион похитил рудничанин у местной жительницы
Отправлено: 24.01.22 - 15:46
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В полицию Рудного обратилась 29-летняя горожанка. Вор подобрал ключ к замку ее квартиры и вынес оттуда деньги и золотые украшения почти на миллион тенге, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1450
Re: Золото на миллион похитил рудничанин у местной жительницы
Отправлено: 24.01.22 - 15:46
#1
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Не по амнистии ли вышел?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23966
Re: Золото на миллион похитил рудничанин у местной жительницы
Отправлено: 24.01.22 - 15:54
#2
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Цитата:
КГСПС:
Не по амнистии ли вышел?

Конечно, до амнистии, никто
не воровал... :lol: ;-)
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