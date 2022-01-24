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≡ Лидируют 4 города - Хроника пандемии в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43386
Лидируют 4 города - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 24.01.22 - 14:38
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В воскресенье, 23 января 2022 года, в Костанайской области зарегистрировано 265 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,59%. Днем ранее было 244 заболевших с темпом прироста 0,55%.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
815
Re: Лидируют 4 города - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 24.01.22 - 14:38
#1
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Странно что не лидирует 5 деревень :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15456
Лидируют 4 города - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 24.01.22 - 14:42
#2
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лучше бы дали информацию по районам города.
где не стоит появляться.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2671
Re: Лидируют 4 города - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 24.01.22 - 14:58
#3
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Солнышко
§ Солнышко
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.08.09
Сообщений:
1302
Re: Лидируют 4 города - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 24.01.22 - 14:59
#4
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Когда в сводках появится информация сколько из заболевших было привито? Уже ревакцинируемся, а всё еще не владеем информацией об эффективности вакцины.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
877
Лидируют 4 города - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 24.01.22 - 15:02
#5
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Цитата:
Солнышко:
Когда в сводках появится информация сколько из заболевших было привито?

Нам разъясняли неоднократно - прививка не гарантирует, что вы не заболеете. Но с прививкой болезнь будет протекать не так тяжело.
Если будет брифинг по вакцинации, зададим ваш вопрос.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
727
Re: Лидируют 4 города - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 24.01.22 - 15:12
#6
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Есть и кашель, и насморк. Просто простуда. ПЦР и экспресс-тест отрицательно. Так что не все ковид
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4809
Лидируют 4 города - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 24.01.22 - 15:28
#7
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Могу дать свою информацию. Я не вакцинированный, заболел ковидом. Пролежал в госпитале 18 суток, год страдал от последствий заразы. Родственник получил 2 раза Спутник. Заболел ковидом. Через 5 дней выписали из больницы. В моей семье была пожилая родственница, 3 дня не дожила до повторной вакцинации. Обидно же... :-) :-(

[Исправлено: Доктор СИЗО, 24.01.2022 - 15:29]
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