Отправлено: - 14:09

yudjin:

Интересно, почему в России после Спутника ревакцинируют Лайтом, для этого его и придумали, а у нас после Спутника говорят нужна китайская либо казахстанская?

[Исправлено: alex_60, 24.01.2022 - 14:15]

Цитата:потому что лайта у нас еще пока нет.не было.поэтому выбор был между китайской иказахстанской..его только привезли,только начинает поступать,на днях как написано начнут распределять.