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Первую партию вакцины "Спутник-Лайт" привезли в Костанайскую область
Первую партию вакцины "Спутник-Лайт" привезли в Костанайскую область
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 43386
Первую партию вакцины "Спутник-Лайт" привезли в Костанайскую область
Отправлено: 24.01.22 - 13:33
В ближайшие дни она будет распределена по медорганизациям и станет доступна для реквакцинации населения во всех поликлиниках. Об этом сообщает управление здравоохранения региона в Instagram.
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Re: Первую партию вакцины "Спутник-Лайт" привезли в...
Отправлено: 24.01.22 - 13:33
для ревакцинации такой выбор.не знаешь что и колоть.
то ли спутник лайт.
то ли пфайзер.
плюс синофарм и казвак.
на следующей неделе пора идти.
спутник лайт выберу.
про пфайзер отзывы не очень.
в отношении омикрона так у него эффективность
в два раза меньше,чем у спутника.
по результатам исследований.
то ли спутник лайт.
то ли пфайзер.
плюс синофарм и казвак.
на следующей неделе пора идти.
спутник лайт выберу.
про пфайзер отзывы не очень.
в отношении омикрона так у него эффективность
в два раза меньше,чем у спутника.
по результатам исследований.
Первую партию вакцины "Спутник-Лайт" привезли в Костанайскую область
Отправлено: 24.01.22 - 13:49
Цитата:
Вы беременный или кормящий? Для ревакцинации пфайзер не колют.
Интересно, почему в России после Спутника ревакцинируют Лайтом, для этого его и придумали, а у нас после Спутника говорят нужна китайская либо казахстанская?
alex_60:
то ли пфайзер.
то ли пфайзер.
Вы беременный или кормящий? Для ревакцинации пфайзер не колют.
Интересно, почему в России после Спутника ревакцинируют Лайтом, для этого его и придумали, а у нас после Спутника говорят нужна китайская либо казахстанская?
(Пользователи)
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- 24.05.18
- Сообщений:
- 572
Re: Первую партию вакцины "Спутник-Лайт" привезли в...
Отправлено: 24.01.22 - 13:58
Будем ревакцинироваться
Первую партию вакцины "Спутник-Лайт" привезли в Костанайскую область
Отправлено: 24.01.22 - 14:08
Цитата:
сообщение от 14 января 2022 г.
/Вчера принято постановление главного государственного санврача, который допускает использование вакцины Comirnaty Pfizer для ревакцинации лиц *****
(не беременных и кормящих-мое прим.), потому что это наиболее уязвимая группа.
также ревакцинироваться препаратом Pfizer могут медицинские работники,
которые сегодня находятся на передовой
и практически ежедневно контактируют с больными коронавирусной инфекцией или с лицами,у которых не исключается заболевание //
[Исправлено: alex_60, 24.01.2022 - 14:13]
yudjin:
Вы беременный или кормящий? Для ревакцинации пфайзер не колют.
Вы беременный или кормящий? Для ревакцинации пфайзер не колют.
сообщение от 14 января 2022 г.
/Вчера принято постановление главного государственного санврача, который допускает использование вакцины Comirnaty Pfizer для ревакцинации лиц *****
(не беременных и кормящих-мое прим.), потому что это наиболее уязвимая группа.
также ревакцинироваться препаратом Pfizer могут медицинские работники,
которые сегодня находятся на передовой
и практически ежедневно контактируют с больными коронавирусной инфекцией или с лицами,у которых не исключается заболевание //
[Исправлено: alex_60, 24.01.2022 - 14:13]
Первую партию вакцины "Спутник-Лайт" привезли в Костанайскую область
Отправлено: 24.01.22 - 14:09
Цитата:
потому что лайта у нас еще пока нет.
не было.
поэтому выбор был между китайской и
казахстанской..
его только привезли,
только начинает поступать,
на днях как написано начнут распределять.
[Исправлено: alex_60, 24.01.2022 - 14:15]
yudjin:
Интересно, почему в России после Спутника ревакцинируют Лайтом, для этого его и придумали, а у нас после Спутника говорят нужна китайская либо казахстанская?
Интересно, почему в России после Спутника ревакцинируют Лайтом, для этого его и придумали, а у нас после Спутника говорят нужна китайская либо казахстанская?
потому что лайта у нас еще пока нет.
не было.
поэтому выбор был между китайской и
казахстанской..
его только привезли,
только начинает поступать,
на днях как написано начнут распределять.
[Исправлено: alex_60, 24.01.2022 - 14:15]
Первую партию вакцины "Спутник-Лайт" привезли в Костанайскую область
Отправлено: 24.01.22 - 14:29
Цитата:
плохо гуглите местную прессу... пишут:
"Напомним, что «Спутник Лайт» предназначен только для проведения ревакцинации после полного курса иммунизации такими препаратами, как QazVac, VeroCell, Hayat-Vax, CoronaVac."
Так почему же после Спутника его нельзя, если на родине производителя делают?
alex_60:
потому что лайта у нас еще пока нет. не было.
потому что лайта у нас еще пока нет. не было.
плохо гуглите местную прессу... пишут:
"Напомним, что «Спутник Лайт» предназначен только для проведения ревакцинации после полного курса иммунизации такими препаратами, как QazVac, VeroCell, Hayat-Vax, CoronaVac."
Так почему же после Спутника его нельзя, если на родине производителя делают?
Первую партию вакцины "Спутник-Лайт" привезли в Костанайскую область
Отправлено: 24.01.22 - 14:31
Цитата:
шо за **** ? В смысле 60+ ?
alex_60:
использование вакцины Comirnaty Pfizer для ревакцинации лиц *****
использование вакцины Comirnaty Pfizer для ревакцинации лиц *****
шо за **** ? В смысле 60+ ?
Первую партию вакцины "Спутник-Лайт" привезли в Костанайскую область
Отправлено: 24.01.22 - 14:34
Цитата:
много чего пишут.
то после девяти, потом после шести месяцев.
лайт для ревакцинации после спутника предназначен
как бустерная доза.
нигде не написано что ревакцинация им невозможна у нас.
взброс информации если и делали,
чтобы народ ее не ждал, а кололся тем что есть.
[Исправлено: alex_60, 24.01.2022 - 14:51]
yudjin:
местную прессу... пишут:
местную прессу... пишут:
много чего пишут.
то после девяти, потом после шести месяцев.
лайт для ревакцинации после спутника предназначен
как бустерная доза.
нигде не написано что ревакцинация им невозможна у нас.
взброс информации если и делали,
чтобы народ ее не ждал, а кололся тем что есть.
[Исправлено: alex_60, 24.01.2022 - 14:51]
Первую партию вакцины "Спутник-Лайт" привезли в Костанайскую область
Отправлено: 24.01.22 - 14:47
Цитата:
вот тут более точная информация
///- «Спутник лайт» – это векторная вакцина, состав которой аналогичен первому компоненту «Спутника V». Ревакцинироваться могут граждане,привитые инактивированной вакциной (QazVac, Vero Cell, Hayat-Vax, CoronaVac).
Также есть право ревакцинации российской вакциной и у тех, кто привился «Спутником V»,
- сообщили в региональном Управлении здравоохранения.///
региональное управление-это Управления здравоохранения Костанайской области.
[Исправлено: alex_60, 24.01.2022 - 14:50]
yudjin:
Так почему же после Спутника его нельзя, если на родине производителя делают?
Так почему же после Спутника его нельзя, если на родине производителя делают?
вот тут более точная информация
///- «Спутник лайт» – это векторная вакцина, состав которой аналогичен первому компоненту «Спутника V». Ревакцинироваться могут граждане,привитые инактивированной вакциной (QazVac, Vero Cell, Hayat-Vax, CoronaVac).
Также есть право ревакцинации российской вакциной и у тех, кто привился «Спутником V»,
- сообщили в региональном Управлении здравоохранения.///
региональное управление-это Управления здравоохранения Костанайской области.
[Исправлено: alex_60, 24.01.2022 - 14:50]
(Полноправные пользователи)
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- 727
Re: Первую партию вакцины "Спутник-Лайт" привезли в...
Отправлено: 24.01.22 - 15:06
Да местных меньше слушать надо, то у них год, то 9, а позже и через 6 мес можно.
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