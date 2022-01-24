Отправлено: - 15:02

Солнышко:

Когда в сводках появится информация сколько из заболевших было привито?

Цитата:Нам разъясняли неоднократно - прививка не гарантирует, что вы не заболеете. Но с прививкой болезнь будет протекать не так тяжело.Если будет брифинг по вакцинации, зададим ваш вопрос.