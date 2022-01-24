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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15093
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 10:44
#7981
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Цитата:
Доктор СИЗО:
ты себя чудиком, называешь?

Чё, защиту прорвало? :lol:
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4809
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 10:56
#7982
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Цитата:
maxsaf:

Нет сообщил дракон, я попросил писать про тех, кто никак не может угомониться и навсегда забыть обо мне! 8-) :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15456
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 11:28
#7983
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похоже недолго музыка будет играть...
недолго будет танцевать...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15456
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 11:38
#7984
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вон в Брюсселе,демократия.. вчера демонстранты попытались прорваться к зданию Европейской комиссии. На улицы Брюсселя вышли десятки тысяч человек. участники демонстрации обвинили действующее правительство страны в ущемлении своих прав и нарушении конституции. Полиция задержала примерно 10 человек, против демонстрантов были применены слезоточивый газ и водометы. ну дубинки само собой. а они в ответ громили витрины,ломали ограждения,нападали на полицейских. поджигали что то.

[Исправлено: alex_60, 24.01.2022 - 11:39]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23966
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 12:30
#7985
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Нет сообщил дракон, я

Я не понял... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15456
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 12:38
#7986
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Цитата:
drakon:
Я не понял..


это гугл переводчик наверное перевел так
с иноземного.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15456
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 12:46
#7987
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Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Германию в предательстве
из-за нежелания поставлять Украине оружие
и поддержки «Северного потока-2».
как то даже жалко жителей Украины из-за их политиков.
президент-клоун,такая и команда.
ноют,ноют каждый день с утра до вечера.
помогите,спасите...

[Исправлено: alex_60, 24.01.2022 - 12:47]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23966
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 12:48
#7988
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Цитата:
alex_60:
это гугл переводчик наверное перевел так с иноземного.

Доктор, не ту кнопку,
наверное - нажал.
Его внук, наверное?... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8343
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 13:53
#7989
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О, Доктор уже П Пользователь..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23966
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 14:07
#7990
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Цитата:
111:
О, Доктор уже П Пользователь..

Наверное 30 комментов - набрал...
:lol: ;-)
Никого не - оскорбив...
:-o :oops: :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8343
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 14:08
#7991
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Цитата:
drakon:
Никого не - оскорбив...

В этот раз да, верю что только защищался.
Заслужил..
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
572
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 14:10
#7992
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Цитата:
111:
О, Доктор уже П Пользователь..

А шо Вы хотели? Так обцеловывать редакцию :lol: :lol: :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
572
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 14:30
#7993
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Цитата:
drakon:
Наверное 30 комментов - набрал...

Не факт) Я оппозиционер. Удалений комментов нет, а пользователь)))))) Я же не обцыловываю редакцию :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8343
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 14:54
#7994
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Цитата:
гражданин СССР:
Я оппозиционер.

Хм..
Где и в каком месте?
Оскорбитель, да.
Но не оппозиционер..
Да и не сидят тут оппозиционеры.
Они сидят на очень других сайтах..
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
572
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 15:00
#7995
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Цитата:
111:

Купи себе пива ;-)
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