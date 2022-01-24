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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15093
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 10:44
Цитата:
Чё, защиту прорвало?
Доктор СИЗО:
ты себя чудиком, называешь?
ты себя чудиком, называешь?
Чё, защиту прорвало?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4809
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 10:56
Цитата:
Нет сообщил дракон, я попросил писать про тех, кто никак не может угомониться и навсегда забыть обо мне!
maxsaf:
Нет сообщил дракон, я попросил писать про тех, кто никак не может угомониться и навсегда забыть обо мне!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 11:28
похоже недолго музыка будет играть...
недолго будет танцевать...
недолго будет танцевать...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 11:38
вон в Брюсселе,демократия.. вчера демонстранты попытались прорваться к зданию Европейской комиссии. На улицы Брюсселя вышли десятки тысяч человек. участники демонстрации обвинили действующее правительство страны в ущемлении своих прав и нарушении конституции. Полиция задержала примерно 10 человек, против демонстрантов были применены слезоточивый газ и водометы. ну дубинки само собой. а они в ответ громили витрины,ломали ограждения,нападали на полицейских. поджигали что то.
[Исправлено: alex_60, 24.01.2022 - 11:39]
[Исправлено: alex_60, 24.01.2022 - 11:39]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 12:30
Цитата:
Я не понял...
Доктор СИЗО:
Нет сообщил дракон, я
Нет сообщил дракон, я
Я не понял...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 12:38
Цитата:
это гугл переводчик наверное перевел так
с иноземного.
drakon:
Я не понял..
Я не понял..
это гугл переводчик наверное перевел так
с иноземного.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 12:46
Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Германию в предательстве
из-за нежелания поставлять Украине оружие
и поддержки «Северного потока-2».
как то даже жалко жителей Украины из-за их политиков.
президент-клоун,такая и команда.
ноют,ноют каждый день с утра до вечера.
помогите,спасите...
[Исправлено: alex_60, 24.01.2022 - 12:47]
из-за нежелания поставлять Украине оружие
и поддержки «Северного потока-2».
как то даже жалко жителей Украины из-за их политиков.
президент-клоун,такая и команда.
ноют,ноют каждый день с утра до вечера.
помогите,спасите...
[Исправлено: alex_60, 24.01.2022 - 12:47]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 12:48
Цитата:
Доктор, не ту кнопку,
наверное - нажал.
Его внук, наверное?...
alex_60:
это гугл переводчик наверное перевел так с иноземного.
это гугл переводчик наверное перевел так с иноземного.
Доктор, не ту кнопку,
наверное - нажал.
Его внук, наверное?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 13:53
О, Доктор уже П Пользователь..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 14:07
Цитата:
Наверное 30 комментов - набрал...
Никого не - оскорбив...
111:
О, Доктор уже П Пользователь..
О, Доктор уже П Пользователь..
Наверное 30 комментов - набрал...
Никого не - оскорбив...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 14:08
Цитата:
В этот раз да, верю что только защищался.
Заслужил..
drakon:
Никого не - оскорбив...
Никого не - оскорбив...
В этот раз да, верю что только защищался.
Заслужил..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 14:10
Цитата:
А шо Вы хотели? Так обцеловывать редакцию
111:
О, Доктор уже П Пользователь..
О, Доктор уже П Пользователь..
А шо Вы хотели? Так обцеловывать редакцию
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 14:30
Цитата:
Не факт) Я оппозиционер. Удалений комментов нет, а пользователь)))))) Я же не обцыловываю редакцию
drakon:
Наверное 30 комментов - набрал...
Наверное 30 комментов - набрал...
Не факт) Я оппозиционер. Удалений комментов нет, а пользователь)))))) Я же не обцыловываю редакцию
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 14:54
Цитата:
Хм..
Где и в каком месте?
Оскорбитель, да.
Но не оппозиционер..
Да и не сидят тут оппозиционеры.
Они сидят на очень других сайтах..
гражданин СССР:
Я оппозиционер.
Я оппозиционер.
Хм..
Где и в каком месте?
Оскорбитель, да.
Но не оппозиционер..
Да и не сидят тут оппозиционеры.
Они сидят на очень других сайтах..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 15:00
Цитата:
Купи себе пива
111:
Купи себе пива
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