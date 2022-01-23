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≡ Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43381
Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?
Отправлено: 23.01.22 - 09:49
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С начала 2022 года для жителей Казахстана началась новая жизнь. Не такая, о которой мечтали в новогоднюю ночь. Жизнь, полная тревог и ожиданий, жизнь в информационном вакууме.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1331
Re: Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?
Отправлено: 24.01.22 - 11:11
#15
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выучить казахский язык и жить, принося пользу государству
---
То есть, по мнению автора, без знания казахского языка ты для Казахстана бесполезен?!Хотелось бы узнать, а сам автор знает казахский? Приносит ли пользу государству?
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4805
Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?
Отправлено: 24.01.22 - 12:56
#16
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Впервые читаю такой коментарий. Если не наш земляк поменяет вопросительные знаки на восклицательные знаки, или хотя бы на точки, он и получит ответ. Занятно написано очень...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15093
Re: Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?
Отправлено: 24.01.22 - 13:13
#17
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
То есть, по мнению автора, без знания казахского языка ты для Казахстана бесполезен?!Хотелось бы узнать, а сам автор знает казахский? Приносит ли пользу государству?

Автор наверное так шутит )). Наоборот, сейчас надо русский язык учить, президент же сказал, что отправит молодых казахов в российские вузы учиться на технарей :lol:
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