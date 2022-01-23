Отправлено: - 13:13

Уже не ваш земляк:

То есть, по мнению автора, без знания казахского языка ты для Казахстана бесполезен?!Хотелось бы узнать, а сам автор знает казахский? Приносит ли пользу государству?

Цитата:Автор наверное так шутит )). Наоборот, сейчас надо русский язык учить, президент же сказал, что отправит молодых казахов в российские вузы учиться на технарей