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Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43381
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 22.01.22 - 19:35
В заголовке - не рассуждение героя романа Ф. М. Достоевского. Такие мысли посещают голову многих жителей Рудного, замерзающих на остановке в ожидании очередного неприехавшего автобуса. На этот раз речь пойдет о маршруте № 6.
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S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 39
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 23.01.22 - 10:33
Кто-то ещё удивляется...
К Рудному давно у чиновников всех уровней отношение, как вахтовому посёлку. Человек приехал-отработал-помер. Зачем ему все блага цивилизации?
Если относиться к Рудному, как к городу, приносящему основную долю в бюджет области, то надо будет этому соответствовать. Облагораживать его, делать уютным и удобным... Набережную построить, парковых зон побольше создать таких, чтобы в них люди гулять могли с удовольствием и недалеко от дома... Требования к общественному транспорту такие, чтобы работал, как часы. Чтобы остановки были удобные, автобусы тёплые и чистые... Требования к общепиту такие, чтобы в них тянуло зайти пообедать, поужинать, а то и позавтракать, посидеть с друзьями и с детьми в любое время, поговорить, музыку красивую послушать. А не только - напиться до поросячьего состояния.
Тогда, глядишь и варварства в городе поменьше будет. Перестанут остановки, скамейки, мусорки и остальное-прочее ломать почём зря...
Оно ведь как? Как аукнется, так и откликнется.
Будет к городу, к народу человеческое отношение, так и человеки будут к городу по-человечески относиться... Всё просто.
К Рудному давно у чиновников всех уровней отношение, как вахтовому посёлку. Человек приехал-отработал-помер. Зачем ему все блага цивилизации?
Если относиться к Рудному, как к городу, приносящему основную долю в бюджет области, то надо будет этому соответствовать. Облагораживать его, делать уютным и удобным... Набережную построить, парковых зон побольше создать таких, чтобы в них люди гулять могли с удовольствием и недалеко от дома... Требования к общественному транспорту такие, чтобы работал, как часы. Чтобы остановки были удобные, автобусы тёплые и чистые... Требования к общепиту такие, чтобы в них тянуло зайти пообедать, поужинать, а то и позавтракать, посидеть с друзьями и с детьми в любое время, поговорить, музыку красивую послушать. А не только - напиться до поросячьего состояния.
Тогда, глядишь и варварства в городе поменьше будет. Перестанут остановки, скамейки, мусорки и остальное-прочее ломать почём зря...
Оно ведь как? Как аукнется, так и откликнется.
Будет к городу, к народу человеческое отношение, так и человеки будут к городу по-человечески относиться... Всё просто.
S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 39
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 23.01.22 - 10:35
Цитата:
Ну, так не такой ответ оне ждали...
Им надо было для отчётности... Типа: мы спросили, никто не предложил своей помощи.
А тут - облом. Есть такой человек! Вот оне и растерялись.
Безбилетный пассажир:
2-3 года назад на меня выходил акимат г. Рудного по вопросу внедрения диспетчеризации пассажирского транспорта и оборудования автобусов автоинформаторами. Я ответил, что смогу всё сделать. И всё, на этом дело затухло. Просто спросили и пропали )))
2-3 года назад на меня выходил акимат г. Рудного по вопросу внедрения диспетчеризации пассажирского транспорта и оборудования автобусов автоинформаторами. Я ответил, что смогу всё сделать. И всё, на этом дело затухло. Просто спросили и пропали )))
Ну, так не такой ответ оне ждали...
Им надо было для отчётности... Типа: мы спросили, никто не предложил своей помощи.
А тут - облом. Есть такой человек! Вот оне и растерялись.
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 23.01.22 - 11:15
Блин, какие слова , надо скопировать. Вы где до сих пор были, если у вас в голове то же самое , мы не пропали...
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 23.01.22 - 11:50
Цитата:
За последние 10 лет лично слышал о двух водителях, которые "сгорели" на работе. Там надо иметь железные нервы.
drakon:
Водитель автобуса, больной сердечник?
Водитель автобуса, больной сердечник?
За последние 10 лет лично слышал о двух водителях, которые "сгорели" на работе. Там надо иметь железные нервы.
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 23.01.22 - 14:01
Цитата:
У нас, таких водителей, автобуса,
не бывает. Сразу - увольняют...
Доктор СИЗО:
Делал шунтирование сосудов сердца..
Делал шунтирование сосудов сердца..
У нас, таких водителей, автобуса,
не бывает. Сразу - увольняют...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8451
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 23.01.22 - 14:04
Цитата:
Так зачем доводите? Заплатил за проезд и спи спокойно. И все довольны.
Безбилетный пассажир:
Там надо иметь железные нервы.
Там надо иметь железные нервы.
Так зачем доводите? Заплатил за проезд и спи спокойно. И все довольны.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12018
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 24.01.22 - 02:34
Живой ЛИАЗ-677 на фото!
Как бы я хотел на нем прокатиться!
Эти прогоревшие колёсные акимы Рудного сами не смогли понять какой они достали шедевр!
Они думали сейчас мы нагадим жителям за наше драгоценнейшее китайское колесо.
Сделаем им самые жуткие автобусы.
Они просто не могли знать. НЕ МОГЛИ.
Что за возможность проехать на этом ЛИАЗе многие москвичи отдали бы несколько тысяч рублей!
У многих этот автобус связан с детством!
Ровно год назад в 2020-м был интереснейший случай.
Найденную в Питере живую электричку 60-х годов ЭР2 с легендарной круглой кабиной восстановили и пустили на линию.
Это стало настолько популярно кататься именно на ней,
Что её забрала себе Москва.
И пустила на лыжный маршрут из Москвы в Яхромские горы в подмосковье.
Полная электричка лыжников и весёлых сноубордисток ездила именно на ней.
Хотя цена билета была как на современный двухэтажный Аэроэкспресс.
Вот тут я её поймал в Яхроме ровно год назад 23 января 2021 года
Сбоку у нее в середине вагона между окнами, где пишут принадлежность Депо, герб СССР.
От станции Яхрома лыжников развозили в горки кататься специально найденные Икарусы-гармошки!
Но ни одного ЛИАЗа
Люди! Берегите его!
И этих жуликов, колёсных акимов берегите,
вдруг у них в загашнике для гадостей ещё что-нибудь из ценнейших раритетов на ходу есть!
[Исправлено: Серый волк, 23.01.2022 - 23:36]
Как бы я хотел на нем прокатиться!
Эти прогоревшие колёсные акимы Рудного сами не смогли понять какой они достали шедевр!
Они думали сейчас мы нагадим жителям за наше драгоценнейшее китайское колесо.
Сделаем им самые жуткие автобусы.
Они просто не могли знать. НЕ МОГЛИ.
Что за возможность проехать на этом ЛИАЗе многие москвичи отдали бы несколько тысяч рублей!
У многих этот автобус связан с детством!
Ровно год назад в 2020-м был интереснейший случай.
Найденную в Питере живую электричку 60-х годов ЭР2 с легендарной круглой кабиной восстановили и пустили на линию.
Это стало настолько популярно кататься именно на ней,
Что её забрала себе Москва.
И пустила на лыжный маршрут из Москвы в Яхромские горы в подмосковье.
Полная электричка лыжников и весёлых сноубордисток ездила именно на ней.
Хотя цена билета была как на современный двухэтажный Аэроэкспресс.
Вот тут я её поймал в Яхроме ровно год назад 23 января 2021 года
Сбоку у нее в середине вагона между окнами, где пишут принадлежность Депо, герб СССР.
От станции Яхрома лыжников развозили в горки кататься специально найденные Икарусы-гармошки!
Но ни одного ЛИАЗа
Люди! Берегите его!
И этих жуликов, колёсных акимов берегите,
вдруг у них в загашнике для гадостей ещё что-нибудь из ценнейших раритетов на ходу есть!
[Исправлено: Серый волк, 23.01.2022 - 23:36]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12018
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 24.01.22 - 03:01
Предлагаю немного поиграть.
Вот удивительное фото из прошлого
Попробуйте вычислить где это было снято.
И дать название фото.
Вот удивительное фото из прошлого
Попробуйте вычислить где это было снято.
И дать название фото.
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 24.01.22 - 07:22
На фото Видимо мост на затоболовку
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 24.01.22 - 08:11
Цитата:
Заклинило у шпиена! Нет такого моста в Костанае!
Серый волк:
Заклинило у шпиена! Нет такого моста в Костанае!
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 24.01.22 - 08:14
Цитата:
Ну понятное дело, а потом опять в концлагерь ? Растолкуй людям
drakon:
Ну понятное дело, а потом опять в концлагерь ? Растолкуй людям
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 24.01.22 - 09:40
Цитата:
Почему ....прогоревшие акимы Рудного? Будь честен перед нами. Откуда инфа....?
Серый волк:
Почему ....прогоревшие акимы Рудного? Будь честен перед нами. Откуда инфа....?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 163
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 24.01.22 - 11:11
Цитата:
По городу ещё ползают красного и оранжевого цвета. В основном на комбинатовских маршрутах
dvb:
Про ЛиАЗ бы не поверил, если бы не фото.
Про ЛиАЗ бы не поверил, если бы не фото.
По городу ещё ползают красного и оранжевого цвета. В основном на комбинатовских маршрутах
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 24.01.22 - 12:27
В Рудном весь музей пассажирского транспорта можно найти на маршрутах. Катается там еще и ЛАЗ.
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 24.01.22 - 12:39
Цитата:
Что - растолковать?
Пиши конкретно...
Доктор СИЗО:
Растолкуй людям
Растолкуй людям
Что - растолковать?
Пиши конкретно...
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