"Реагировать на жалобы - ваша обязанность!" - Совет по этике просит наказать акима Октябрьского сельского округа
Отправлено: 23.01.22 - 19:32
Два местных жителя организовали производство древесного угля. При этом бизнес сельчан сопровождался сильным смогом, который доставлял неудобство соседям. Сельчане жаловались акиму, но без особого успеха, пока в дело не вмешалась районная прокуратура. Читать новость>>
Никаких тут палок нет! И быть не может, если управленец БЕЗГРАМОТНЫЙ и с купленым дипломом тогда это по ВАШЕМУ! А грамотный хозяйственник решит этот вопрос без оскорбления и унижения. Законов у нас написано ТЬМА! А вот использовать их, ума у местечковых чинуш нехватает. Они же не по оюдски в эти кресла попали.
есть свод правил проживания людей в компактном месте. так что давайте не будем здесь тролить. прежде чем занятся бизнесом нужно посмотреть вокруг себя, тем более таким вредным для здоровья окружающих. в европе бы вас сразу в дурку отправили с таким планом ведения бизнеса, даже не дав начать работь, это раз. если у вас есть желание упрекнуть что это же европа и не нужно сравнивать, отвечу прямо! с таким менталитетом бегом в юрту, и в ходок! а далее цоп цебе, алга комсомол! а не в крутую тачку, еще желательно и европейской сборки. хватит уже всегда в пример ставить дерьмо, и жить этими догмами. я не имею в виду вас личну, это собирательный образ большинства коментаторов. желающих жить по европейски а работать, да лучше вообще не работать! а умничать.
тут в селах были бизнесмены, 10 коров разводящие, желающие бабла хапнуть быстро и свалить в город. так вот это тоже полное безумие тех кто это разрешил. навозу горы, убирать не чем. в общем кураул. и правильно что как то в гурьяновке люди выиграли суд, по этой теме. желаешь разводить, на окраину или вообще на хутор, никто не запрещает. а то дай волю, на балконах свиней разводить начнут. дураков в нашей стране припасено лет еще эдак на 200!
В каждом селе есть такие: ноют, ноют и ноют. Как будто ветер постоянно дует в их сторону. Остальные жители молчат. Акиму нужно было подсказать ребятам: зарегистрируйтесь, заплатите налоги и НИКТО вас не тронет. Миттала в Экибастузе НИКТО же не трогает, - ни прокуратура ни Агентство по гос.службе, а он дымит, наверное похуже этих ребят. Прокуратура и Агентство по госслужбе подошли в этом деле - ФОРМАЛЬНО, БЕЗДУШНО и для ГАЛОЧКИ - вот такие методы работы для галочки и без души довели газ до 120 тенге за литр, спровацировали народ и довели до кровавых январских событий.
Этим молодым гусейнам побольше годков, чем тебе! Они квартиры получили в селе, крепко подвинув местных тракористов, как жертвы армянского Степанакерта! Но в совхоз не пошли работать! Сразу бизнесом занялись...
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