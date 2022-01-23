Re: "Реагировать на жалобы - ваша обязанность!" -...

Отправлено: - 21:25

есть свод правил проживания людей в компактном месте. так что давайте не будем здесь тролить. прежде чем занятся бизнесом нужно посмотреть вокруг себя, тем более таким вредным для здоровья окружающих. в европе бы вас сразу в дурку отправили с таким планом ведения бизнеса, даже не дав начать работь, это раз. если у вас есть желание упрекнуть что это же европа и не нужно сравнивать, отвечу прямо! с таким менталитетом бегом в юрту, и в ходок! а далее цоп цебе, алга комсомол! а не в крутую тачку, еще желательно и европейской сборки. хватит уже всегда в пример ставить дерьмо, и жить этими догмами. я не имею в виду вас личну, это собирательный образ большинства коментаторов. желающих жить по европейски а работать, да лучше вообще не работать! а умничать.