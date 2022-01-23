Отправлено: - 23:19

Доктор СИЗО:

Интересно что пишет про меня алекс? Закрыт от меня программой от внука. Завтра и фамилия твоя исчезнет навсегда от меня! Заслужил значит(((((

111:

Сейчас моя христианка делает бежбар, грех к нему не выпить..





Подробнее на БО: https://mkam.business-gazeta.ru/article/433739 Пришла женщина к мулле и спрашивает: „Что мне будет за измену мужу?“ Священнослужитель отвечает, мол, смотря с кем изменишь. Если с пастухом, то три дня горишь в адском огне, с трактористом — неделю, с начальством — месяц. Женщина поинтересовалась по поводу адюльтера с муллой, на что тот пожурил ее: „Ах, какая ты хитрая, хочешь прямиком в рай попастьПодробнее на БО:

Цитата:Любитель подсматривать в замочные скважины, внук барона Мюнхузена, сам себя высек, назло маме отморозив уши.Цитата:Вот она -идиллия, правоверный мусульманин, попивая пиво ждет бешбар приготовленный правоверной христианкой.Марик, что со свадьбой?Она таки будет или где!?И в заключении, анекдот, прлшу прощения у верующих, ответ бегунку, все персонажи вымышленыЦитата: