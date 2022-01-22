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≡ Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43381
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 22.01.22 - 19:35
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В заголовке - не рассуждение героя романа Ф. М. Достоевского. Такие мысли посещают голову многих жителей Рудного, замерзающих на остановке в ожидании очередного неприехавшего автобуса. На этот раз речь пойдет о маршруте № 6.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
39
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 23.01.22 - 10:33
#30
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Кто-то ещё удивляется...
К Рудному давно у чиновников всех уровней отношение, как вахтовому посёлку. Человек приехал-отработал-помер. Зачем ему все блага цивилизации?
Если относиться к Рудному, как к городу, приносящему основную долю в бюджет области, то надо будет этому соответствовать. Облагораживать его, делать уютным и удобным... Набережную построить, парковых зон побольше создать таких, чтобы в них люди гулять могли с удовольствием и недалеко от дома... Требования к общественному транспорту такие, чтобы работал, как часы. Чтобы остановки были удобные, автобусы тёплые и чистые... Требования к общепиту такие, чтобы в них тянуло зайти пообедать, поужинать, а то и позавтракать, посидеть с друзьями и с детьми в любое время, поговорить, музыку красивую послушать. А не только - напиться до поросячьего состояния.
Тогда, глядишь и варварства в городе поменьше будет. Перестанут остановки, скамейки, мусорки и остальное-прочее ломать почём зря...
Оно ведь как? Как аукнется, так и откликнется.
Будет к городу, к народу человеческое отношение, так и человеки будут к городу по-человечески относиться... Всё просто.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
39
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 23.01.22 - 10:35
#31
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Цитата:
Безбилетный пассажир:
2-3 года назад на меня выходил акимат г. Рудного по вопросу внедрения диспетчеризации пассажирского транспорта и оборудования автобусов автоинформаторами. Я ответил, что смогу всё сделать. И всё, на этом дело затухло. Просто спросили и пропали )))

Ну, так не такой ответ оне ждали... :-)
Им надо было для отчётности... Типа: мы спросили, никто не предложил своей помощи.
А тут - облом. Есть такой человек! Вот оне и растерялись. :-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5040
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 23.01.22 - 11:15
#32
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Блин, какие слова , надо скопировать. Вы где до сих пор были, если у вас в голове то же самое , мы не пропали...
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Безбилетный пассажир
§ Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
68
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 23.01.22 - 11:50
#33
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Цитата:
drakon:
Водитель автобуса, больной сердечник?

За последние 10 лет лично слышал о двух водителях, которые "сгорели" на работе. Там надо иметь железные нервы.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23961
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 23.01.22 - 14:01
#34
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Делал шунтирование сосудов сердца..

У нас, таких водителей, автобуса,
не бывает. Сразу - увольняют... 8-) :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8451
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 23.01.22 - 14:04
#35
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Цитата:
Безбилетный пассажир:
Там надо иметь железные нервы.

Так зачем доводите? ;-) Заплатил за проезд и спи спокойно. И все довольны. :lol:
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12018
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 24.01.22 - 02:34
#36
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Живой ЛИАЗ-677 на фото!
Как бы я хотел на нем прокатиться!
Эти прогоревшие колёсные акимы Рудного сами не смогли понять какой они достали шедевр!
:lol:
Они думали сейчас мы нагадим жителям за наше драгоценнейшее китайское колесо.
Сделаем им самые жуткие автобусы. :lol:
Они просто не могли знать. НЕ МОГЛИ.
Что за возможность проехать на этом ЛИАЗе многие москвичи отдали бы несколько тысяч рублей!
У многих этот автобус связан с детством!

Ровно год назад в 2020-м был интереснейший случай.
Найденную в Питере живую электричку 60-х годов ЭР2 с легендарной круглой кабиной восстановили и пустили на линию.
Это стало настолько популярно кататься именно на ней,
Что её забрала себе Москва.
И пустила на лыжный маршрут из Москвы в Яхромские горы в подмосковье.
Полная электричка лыжников и весёлых сноубордисток ездила именно на ней.
Хотя цена билета была как на современный двухэтажный Аэроэкспресс.
:lol:
Вот тут я её поймал в Яхроме ровно год назад 23 января 2021 года

Сбоку у нее в середине вагона между окнами, где пишут принадлежность Депо, герб СССР.


От станции Яхрома лыжников развозили в горки кататься специально найденные Икарусы-гармошки!

Но ни одного ЛИАЗа

Люди! Берегите его! :lol:
И этих жуликов, колёсных акимов берегите,
вдруг у них в загашнике для гадостей ещё что-нибудь из ценнейших раритетов на ходу есть! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 23.01.2022 - 23:36]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12018
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 24.01.22 - 03:01
#37
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Предлагаю немного поиграть.

Вот удивительное фото из прошлого

Попробуйте вычислить где это было снято.

И дать название фото.


:lol: :lol: :lol:
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