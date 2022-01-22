Отправлено: - 10:35

Безбилетный пассажир:

2-3 года назад на меня выходил акимат г. Рудного по вопросу внедрения диспетчеризации пассажирского транспорта и оборудования автобусов автоинформаторами. Я ответил, что смогу всё сделать. И всё, на этом дело затухло. Просто спросили и пропали )))

Цитата:Ну, так не такой ответ оне ждали...Им надо было для отчётности... Типа: мы спросили, никто не предложил своей помощи.А тут - облом. Есть такой человек! Вот оне и растерялись.