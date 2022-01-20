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≡ Радостная новость для костанайцев
 
 
Страница 7 из 7«1...567
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43381
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 20.01.22 - 15:10
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Отличная новость! Начинают строительство подстанции Батыс. Редакция НГ первая опубликовала мою статью о 14 лет исследований уменьшения ступеней перепада напряжений! Премия 4,5 тысячи долларов от Министерства энергетики была заслуженной наградой и оценкой моего скромного труда!
Читать новость>>

[Исправлено: Rexyn, 22.01.2022 - 11:44]
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15446
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 20:46
#90
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Цитата:
drakon:
Так, трусы и майки, не - дают?..


в пакистане их не носят.
по никчемной заметке.
не было подтвеждено ни про патент,
ни про благодарность, ни про 4,5 доллара(монеты центами что ли),
фото нет, фото монет тоже нет.
про передачу по тв, с большой натяжкой можно поверить.
ну кто по форуму знает дс, тот конечно понимает,что вся эта писанина означает.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23961
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 21:48
#91
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Цитата:
alex_60:
в пакистане их не носят.

Это, когда, летишь в арабию,
их в Костанае, уже не -
надеваешь?... :lol: ;-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
582
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 22:04
#92
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Со вторых рук у меня и моей родни машины, мебель и холодильники, кондеры и в

Цитата:
Доктор СИЗО:
Зубные протезы в Бахрейне, как Мерседес в Костанае стоят. Все мы лечимся в Костанае,

Все что надо знать о райской жизни дока в Пакистане и богатых родственниках.
Так, а все же, в чем суть-то вашего изобретения, за которое вы получили толи 4,5 доллара, толи 4,5 тыщи?
Вы изобрели трансформатор? Электричество? Закон Ома?
Ваши 100 друзей жаждут подробностей!
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4792
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 22:27
#93
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Цитата:
Don Julio:

К сожалению,не смог прочитать текст. Виден только абонент какой то дон хулио.Вы находитесь в списке людей, которых блокирует моя новая программа.Внук поставил с утра. На 3 уровне работы программы даже исчезнет ваша фамилия. Вы же сами этого добивались с упорством маньяков. ;-) 8-) :-P
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4792
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 22:34
#94
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Цитата:
alex_60:

Читай ответ для абонента дон хулио. Торчит какой то алекс, в запретке ты у меня. Завтра и фамилия твоя перестанет высвечиваться. Как то так. Заслужил значит. 8-) :oops: :-P :-x
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4792
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 22:41
#95
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Цитата:
drakon:

В запретке ты у меня. Ни фамилии, ни текста. Написано просто /// по английски. Спасибо внуку моему. Нашел от вас противоядие!Завтра и кликуха позорная перестанет высвечиваться.Дракон ты для меня просто умер. Прощай старина. 8-) 8-) 8-) :-o :-o :-o

[Исправлено: Iney, 22.01.2022 - 23:13]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4792
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 22:46
#96
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Цитата:
drakon:

С этого места по подробнее...у Деникина служил? 8-) :oops: :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8337
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 22.01.22 - 23:03
#97
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Что то в жалобах к администрации некоторые форумчане усомнились в твоей честности.
Быть может это происки не чистых на руку конкурентов?
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4792
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 24.01.22 - 00:54
#98
Комментарий проходит проверку.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12018
Радостная новость для костанайцев
Отправлено: 24.01.22 - 01:38
#99
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Шпиён меня не читает, то йа прям не знаю что делать! Горевать наверное буду!
:lol: :lol: :lol:
Кстати о шпиёнах с Пакистана.
Буквально сегодня одного приезжего пакистанского шпиёна поймали.
Вёл себя тот шпион один в один как этот.
Прямо брат наверное.
Умудрился даже ФБР за нос водить.
И у него говорил богатые родственники в Пакистане.
Прямо миллиииияяяярдеры! :-)
Но на тормозную жидкость денег не хватило.
Хотя может мозгов.


[Исправлено: Серый волк, 23.01.2022 - 23:42]
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