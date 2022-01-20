Отличная новость! Начинают строительство подстанции Батыс. Редакция НГ первая опубликовала мою статью о 14 лет исследований уменьшения ступеней перепада напряжений! Премия 4,5 тысячи долларов от Министерства энергетики была заслуженной наградой и оценкой моего скромного труда! Читать новость>>
в пакистане их не носят. по никчемной заметке. не было подтвеждено ни про патент, ни про благодарность, ни про 4,5 доллара(монеты центами что ли), фото нет, фото монет тоже нет. про передачу по тв, с большой натяжкой можно поверить. ну кто по форуму знает дс, тот конечно понимает,что вся эта писанина означает.
Доктор СИЗО: Со вторых рук у меня и моей родни машины, мебель и холодильники, кондеры и в
Цитата:
Доктор СИЗО: Зубные протезы в Бахрейне, как Мерседес в Костанае стоят. Все мы лечимся в Костанае,
Все что надо знать о райской жизни дока в Пакистане и богатых родственниках. Так, а все же, в чем суть-то вашего изобретения, за которое вы получили толи 4,5 доллара, толи 4,5 тыщи? Вы изобрели трансформатор? Электричество? Закон Ома? Ваши 100 друзей жаждут подробностей!
К сожалению,не смог прочитать текст. Виден только абонент какой то дон хулио.Вы находитесь в списке людей, которых блокирует моя новая программа.Внук поставил с утра. На 3 уровне работы программы даже исчезнет ваша фамилия. Вы же сами этого добивались с упорством маньяков.
В запретке ты у меня. Ни фамилии, ни текста. Написано просто /// по английски. Спасибо внуку моему. Нашел от вас противоядие!Завтра и кликуха позорная перестанет высвечиваться.Дракон ты для меня просто умер. Прощай старина.
Шпиён меня не читает, то йа прям не знаю что делать! Горевать наверное буду!
Кстати о шпиёнах с Пакистана. Буквально сегодня одного приезжего пакистанского шпиёна поймали. Вёл себя тот шпион один в один как этот. Прямо брат наверное. Умудрился даже ФБР за нос водить. И у него говорил богатые родственники в Пакистане. Прямо миллиииияяяярдеры! Но на тормозную жидкость денег не хватило. Хотя может мозгов.
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