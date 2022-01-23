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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8451
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 22:12
Цитата:
Это всё хорошо. Ну зачем из кошачей миськи есть?
111:
Ну а пока я как мусульманин, отдыхаю на полу..
Ну а пока я как мусульманин, отдыхаю на полу..
Это всё хорошо. Ну зачем из кошачей миськи есть?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 22:21
Цитата:
Это детская..
Для маленьких деток..
Вижу ты очень прям стар..
Кошке то зачем четыре отсека с детскими рисунками и продаваться в детских отделах...
elektron:
Ну зачем из кошачей миськи есть
Ну зачем из кошачей миськи есть
Это детская..
Для маленьких деток..
Вижу ты очень прям стар..
Кошке то зачем четыре отсека с детскими рисунками и продаваться в детских отделах...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 22:51
Цитата:
Дети и внуки Адама и Евы были все друг другу родственниками. То же самое с детьми и внуками Ноя. Инцест на инцесте - и ниче, церковь спокойно смотрит на это.
111:
Лишь бы не быть родственником друг с другом, то есть муж и жена..
Лишь бы не быть родственником друг с другом, то есть муж и жена..
Дети и внуки Адама и Евы были все друг другу родственниками. То же самое с детьми и внуками Ноя. Инцест на инцесте - и ниче, церковь спокойно смотрит на это.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 582
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 23:19
Цитата:
Любитель подсматривать в замочные скважины, внук барона Мюнхузена, сам себя высек, назло маме отморозив уши.
Цитата:
Вот она -идиллия, правоверный мусульманин, попивая пиво ждет бешбар приготовленный правоверной христианкой.
Марик, что со свадьбой?
Она таки будет или где!?
И в заключении, анекдот, прлшу прощения у верующих, ответ бегунку, все персонажи вымышлены
Цитата:
Доктор СИЗО:
Интересно что пишет про меня алекс? Закрыт от меня программой от внука. Завтра и фамилия твоя исчезнет навсегда от меня! Заслужил значит(((((
Интересно что пишет про меня алекс? Закрыт от меня программой от внука. Завтра и фамилия твоя исчезнет навсегда от меня! Заслужил значит(((((
Любитель подсматривать в замочные скважины, внук барона Мюнхузена, сам себя высек, назло маме отморозив уши.
Цитата:
111:
Сейчас моя христианка делает бежбар, грех к нему не выпить..
Сейчас моя христианка делает бежбар, грех к нему не выпить..
Вот она -идиллия, правоверный мусульманин, попивая пиво ждет бешбар приготовленный правоверной христианкой.
Марик, что со свадьбой?
Она таки будет или где!?
И в заключении, анекдот, прлшу прощения у верующих, ответ бегунку, все персонажи вымышлены
Цитата:
Пришла женщина к мулле и спрашивает: „Что мне будет за измену мужу?“ Священнослужитель отвечает, мол, смотря с кем изменишь. Если с пастухом, то три дня горишь в адском огне, с трактористом — неделю, с начальством — месяц. Женщина поинтересовалась по поводу адюльтера с муллой, на что тот пожурил ее: „Ах, какая ты хитрая, хочешь прямиком в рай попасть
Подробнее на БО:
Подробнее на БО:
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 23:33
Цитата:
Не знаю, в тырнете все наоборот
maxsaf:
Дети и внуки Адама и Евы были все друг другу родственниками. То же самое с детьми и внуками Ноя. Инцест на инцесте - и ниче, церковь спокойно смотрит
Дети и внуки Адама и Евы были все друг другу родственниками. То же самое с детьми и внуками Ноя. Инцест на инцесте - и ниче, церковь спокойно смотрит
Не знаю, в тырнете все наоборот
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 23:37
Цитата:
Будет, если деньги позволят, потом Щучье Боровое, если с ковидом и тд все решиться, то Египет.
Но Египет наверно тяжко, да и лето, там жара.
Время особенно.
Времени нет практически..
Don Julio:
Марик, что со свадьбой? Она таки будет или где!?
Марик, что со свадьбой? Она таки будет или где!?
Будет, если деньги позволят, потом Щучье Боровое, если с ковидом и тд все решиться, то Египет.
Но Египет наверно тяжко, да и лето, там жара.
Время особенно.
Времени нет практически..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 582
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 23:49
Цитата:
Как вариает, тебе типичичная пакистанская свадьба. Дешево, бюджетно. Найдено на просторах ютуба.
Пива, главно, побольше купи
111:
Будет, если деньги позволят, потом Щучье Боровое, если с ковидом и тд все решиться, то Египет. Но Египет наверно тяжко, да и лето, там жара.
Будет, если деньги позволят, потом Щучье Боровое, если с ковидом и тд все решиться, то Египет. Но Египет наверно тяжко, да и лето, там жара.
Как вариает, тебе типичичная пакистанская свадьба. Дешево, бюджетно. Найдено на просторах ютуба.
Пива, главно, побольше купи
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 00:16
Цитата:
Что именно наоборот?
111:
Не знаю, в тырнете все наоборот
Не знаю, в тырнете все наоборот
Что именно наоборот?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 00:43
Почему не справились бы без ОДКБ?
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1330
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 00:55
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 01:06
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 01:08
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 01:13
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 01:21
У меня нет внука, который блокирует сообщения всяких чудиков. Эти чудики сами себя блокируют периодически
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