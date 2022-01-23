Прогноз на 5 дней
переменная облачность-24°C
  • 779 мм рт.ст.
  • 98% влажность
  • С-СВ, 1.85 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 532 из 532«1...530531532
Ответить Новый топик
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8451
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 22:12
#7966
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну а пока я как мусульманин, отдыхаю на полу..

Это всё хорошо. Ну зачем из кошачей миськи есть? :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8337
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 22:21
#7967
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну зачем из кошачей миськи есть

Это детская..
Для маленьких деток..
Вижу ты очень прям стар..
Кошке то зачем четыре отсека с детскими рисунками и продаваться в детских отделах...
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15091
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 22:51
#7968
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Лишь бы не быть родственником друг с другом, то есть муж и жена..

Дети и внуки Адама и Евы были все друг другу родственниками. То же самое с детьми и внуками Ноя. Инцест на инцесте - и ниче, церковь спокойно смотрит на это. :-x
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
582
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 23:19
#7969
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Интересно что пишет про меня алекс? Закрыт от меня программой от внука. Завтра и фамилия твоя исчезнет навсегда от меня! Заслужил значит(((((

Любитель подсматривать в замочные скважины, внук барона Мюнхузена, сам себя высек, назло маме отморозив уши.
Цитата:
111:
Сейчас моя христианка делает бежбар, грех к нему не выпить..

Вот она -идиллия, правоверный мусульманин, попивая пиво ждет бешбар приготовленный правоверной христианкой.
Марик, что со свадьбой?
Она таки будет или где!?
И в заключении, анекдот, прлшу прощения у верующих, ответ бегунку, все персонажи вымышлены
Цитата:
Пришла женщина к мулле и спрашивает: „Что мне будет за измену мужу?“ Священнослужитель отвечает, мол, смотря с кем изменишь. Если с пастухом, то три дня горишь в адском огне, с трактористом — неделю, с начальством — месяц. Женщина поинтересовалась по поводу адюльтера с муллой, на что тот пожурил ее: „Ах, какая ты хитрая, хочешь прямиком в рай попасть

Подробнее на БО:

:oops:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8337
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 23:33
#7970
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Дети и внуки Адама и Евы были все друг другу родственниками. То же самое с детьми и внуками Ноя. Инцест на инцесте - и ниче, церковь спокойно смотрит

Не знаю, в тырнете все наоборот
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8337
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 23:37
#7971
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Марик, что со свадьбой? Она таки будет или где!?

Будет, если деньги позволят, потом Щучье Боровое, если с ковидом и тд все решиться, то Египет.
Но Египет наверно тяжко, да и лето, там жара.
Время особенно.
Времени нет практически..
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
582
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 23:49
#7972
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Будет, если деньги позволят, потом Щучье Боровое, если с ковидом и тд все решиться, то Египет. Но Египет наверно тяжко, да и лето, там жара.

Как вариает, тебе типичичная пакистанская свадьба. Дешево, бюджетно. Найдено на просторах ютуба.


Пива, главно, побольше купи

:oops:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15091
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 00:16
#7973
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Не знаю, в тырнете все наоборот

Что именно наоборот?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15091
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 00:43
#7974
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему не справились бы без ОДКБ?


Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1330
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 00:55
#7975
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4792
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 01:06
#7976
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4792
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 01:08
#7977
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4792
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 01:13
#7978
Комментарий проходит проверку.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15091
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.01.22 - 01:21
#7979
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня нет внука, который блокирует сообщения всяких чудиков. Эти чудики сами себя блокируют периодически :lol:
Профайл
Страница 532 из 532«1...530531532
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS