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Один так сильно ненавидел этот город, что даже дал разрушить одноименный кинотеатр.

[Исправлено: Серый волк, 23.01.2022 - 22:09]

Цитата:У автора заметки небольшая, но ключевая неточность.Преступник не "ДАЛ", а ЕСТЬ главный бенефициар заранее подготовленного преступления.Дестабилизировали, пакостили, банкротили и выводили из реестра памятников долго и достаточно прямолинейно.Ну и всякое дерьмецо продажное наняли, чтоб тявкали на форумах.Один шпикачок тут на изнанку прямо выворачивался.Вчера был в киноцентре на Арбате.11 залов Каро встроенные в бывший ОктябрьНе в кино ходил. Деловая встреча была за чашкой капучиноКапучино там 300 стоит кстати но один из лучших в городе.Полгода назад там в коридорах столкнулся чуть не нос к носу с Дмитрием Быковым.Недалеко знаменитый книжный на новом Арбате.(КстатиСамый большой книжный магазин "Знание" в Кустанае, построенный на пр.Ленина, и за который не стыдно было перед городами миллионниками преступники, воры и подонки из акимата точто так-же украли у жителей как самый большой кинотеатр в Азии)Во всей Москве нет ни одного кинотеатра, который бы мог хоть приблизиться по качеству архитектуры больших кинотеатров мирового уровня к кинотеатру Кустанай.Все кинотеатры МСК построены очень давно и даже когда строили на свободном месте до уровня проектирования Кустаная не добрались и близко.Есть там же на Арбате в начале Художественный.Ну да. отреставрированный. Интересный, исторический, в котором истории не осталось даже стены после реконструкции. В него вложили миллиарды и пытались сделать изо всех сил конфетку.Пёстрая обёртка на эти миллирды получилась.А монументального здания для шедевров кинематографии не получилось и немогло.После сноса теперь всегда сравниваю.И вроде есть с чем.Видео от кинотеатра снято вчера вечеромКак выглядит сам Октябрь легко можно найти поиском.Именно на этом месте снимали Кин-дза-дза. Тот эпизод где Машков подходит к стоящему в носках странно одетому человеку который не знает в какой он галактике. После чего нажимает на прибор незнакомца с рядом подошедшим гостем из Грузии и оказывается на планете Плюк. Впрочем фильм и завершается на этом же самом месте.