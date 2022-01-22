Не везёт Костанаю на акимов. Один так сильно ненавидел этот город, что даже дал разрушить одноименный кинотеатр. Другой вместо развития, начал бардовские фестивали с другом проводить. Один начал, другой продолжил оклеивать дома пенопластом. Читать новость
в декабре еще сыпали, а в январе, по многочисленным жалобам горожан, уже нет... со словами, типа, ну теперь посмотрим, как вы запоете, когда колеи и наросты на дорогах будут. Дык, если вовремя и систематически убирать, а не лихорадочно, то и будет порядок...Зато во дворах и на улицах чисто и относительно белоснежно.
Цитата:
автор не знал что аким города Кайрат Ахметов по профессии - агроном.
после случая с посадкой сосен с мешками на корнях, лучше о профессии вообще забыть.
ПолиграфЪ Боярышников: ут почему то до сих пор тусуется кривоногий агроном который у акимата яро занимался подстрекательство толпы недоумков к свержению власти. Фото и видео имеется? Надо скинуть соответствующим органам
ВЧКушка, ты же там тоже была, я точно знаю и что-то там орала противоправное. Надо тебя тоже сдать полицаям
Один так сильно ненавидел этот город, что даже дал разрушить одноименный кинотеатр.
У автора заметки небольшая, но ключевая неточность.
Преступник не "ДАЛ", а ЕСТЬ главный бенефициар заранее подготовленного преступления.
Дестабилизировали, пакостили, банкротили и выводили из реестра памятников долго и достаточно прямолинейно. Ну и всякое дерьмецо продажное наняли, чтоб тявкали на форумах. Один шпикачок тут на изнанку прямо выворачивался.
Вчера был в киноцентре на Арбате. 11 залов Каро встроенные в бывший Октябрь Не в кино ходил. Деловая встреча была за чашкой капучино Капучино там 300 стоит кстати но один из лучших в городе. Полгода назад там в коридорах столкнулся чуть не нос к носу с Дмитрием Быковым. Недалеко знаменитый книжный на новом Арбате. (КстатиСамый большой книжный магазин "Знание" в Кустанае, построенный на пр.Ленина, и за который не стыдно было перед городами миллионниками преступники, воры и подонки из акимата точто так-же украли у жителей как самый большой кинотеатр в Азии) Во всей Москве нет ни одного кинотеатра, который бы мог хоть приблизиться по качеству архитектуры больших кинотеатров мирового уровня к кинотеатру Кустанай. Все кинотеатры МСК построены очень давно и даже когда строили на свободном месте до уровня проектирования Кустаная не добрались и близко. Есть там же на Арбате в начале Художественный. Ну да. отреставрированный. Интересный, исторический, в котором истории не осталось даже стены после реконструкции. В него вложили миллиарды и пытались сделать изо всех сил конфетку. Пёстрая обёртка на эти миллирды получилась. А монументального здания для шедевров кинематографии не получилось и немогло.
После сноса теперь всегда сравниваю. И вроде есть с чем.
Видео от кинотеатра снято вчера вечером Как выглядит сам Октябрь легко можно найти поиском.
Именно на этом месте снимали Кин-дза-дза. Тот эпизод где Машков подходит к стоящему в носках странно одетому человеку который не знает в какой он галактике. После чего нажимает на прибор незнакомца с рядом подошедшим гостем из Грузии и оказывается на планете Плюк. Впрочем фильм и завершается на этом же самом месте.
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