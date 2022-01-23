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Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43380
Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 11:07
На карту "по ошибке" пришли средства от незнакомого человека. С внедрением мобильных переводов казахстанцы начали сталкиваться с подобного рода проблемой. Однако таким образом мошенники могут втянуть клиентов банков в преступную схему по отмыванию средств. Как защититься, если на карту пришел перевод, который требуют вернуть - в этом материале.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5040
Re: Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 11:07
На каспи есть возможность поимённо сверить куда или кому идут переводы. Например по осени когда я таксовал на индрайвере, мой номер непременно к какому-то Карену выходил, я просил ещё раз набрать и получался Я
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8337
Re: Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 15:29
Дней пять назад тоже перевол пришел, 6000, пока молчит и я молчу..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23961
Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 15:43
Мне, ничего, ниразу, в жизни не - приходило.
И наверное не - придёт...
И наверное не - придёт...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 623
Re: Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 15:57
Цитата:
А кто ишачит на бункерного ничего не придёт
drakon:
Мне, ничего, ниразу, в жизни не - приходило. И наверное не - придёт..
Мне, ничего, ниразу, в жизни не - приходило. И наверное не - придёт..
А кто ишачит на бункерного ничего не придёт
Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 16:01
Цитата:
Господин Серый волк за всех в ведомости расписывается....
ПолиграфЪ Боярышников:
Господин Серый волк за всех в ведомости расписывается....
Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 16:03
Цитата:
До топалыча эти деньги не доходят.
ПолиграфЪ Боярышников:
До топалыча эти деньги не доходят.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8451
Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 16:17
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 623
Re: Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 19:38
Цитата:
А кривоногий агроном сам ездит за зарплатой, никому не доверяет!
Доктор СИЗО:
Господин Серый волк за всех в ведомости расписывается....
Господин Серый волк за всех в ведомости расписывается....
А кривоногий агроном сам ездит за зарплатой, никому не доверяет!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15446
Re: Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 20:12
Цитата:
полностью согласен.
да еще под боярышник в подвале,
это для них просто райское наслаждение.
elektron:
Цитата
Цитата
полностью согласен.
да еще под боярышник в подвале,
это для них просто райское наслаждение.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2424
Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 22:55
Цитата://поскольку, переведя средства, он подтвердил факт использования", -//
Цитата:
И дальше молчите: вам за это НИЧЕГО не будет.
Этот Д.Акмаев по ходу чистый теоретик и практически не знает реальное положение дел. Деньги вернуть можно, но это очень и очень долго и практически ВСЁ зависит от конечного бенефициара.
Года три назад я случайно получил по платёжному поручению 3 500 000 тенге от неизвестной мне фирмы. Мне в тот период очень и срочно нужны были деньги и я использовал их по своему усмотрению.
Через три дня, контрагент( отправитель денег) через банк бенефициара обратился ко мне с просьбой вернуть деньги, я не отрицал факт получения и использования его денег по своему усмотрению, но сказал верну только тогда когда будут СВОБОДНЫЕ деньги.
Он и через банк и через агентства и через суд действовал, но ничего ему не помогло. Я вернул ему деньги только осенью, после продажи зерна.
Мне за это НИЧЕГО не было, я не заключал с ним никакого финансового договора и не было перед ним никаких обязательств: ни от банка, ни от суда, ни от финрегулятора. Да, конечно я поступил не очень хорошо, но я же их не украл,и не прятался и не бегал от него и потом я вернул ему полностью. Моей вины тут не было.
[Исправлено: ACROS, 23.01.2022 - 22:56]
[Исправлено: ACROS, 23.01.2022 - 22:58]
Цитата:
111:
пока молчит и я молчу..
пока молчит и я молчу..
И дальше молчите: вам за это НИЧЕГО не будет.
Этот Д.Акмаев по ходу чистый теоретик и практически не знает реальное положение дел. Деньги вернуть можно, но это очень и очень долго и практически ВСЁ зависит от конечного бенефициара.
Года три назад я случайно получил по платёжному поручению 3 500 000 тенге от неизвестной мне фирмы. Мне в тот период очень и срочно нужны были деньги и я использовал их по своему усмотрению.
Через три дня, контрагент( отправитель денег) через банк бенефициара обратился ко мне с просьбой вернуть деньги, я не отрицал факт получения и использования его денег по своему усмотрению, но сказал верну только тогда когда будут СВОБОДНЫЕ деньги.
Он и через банк и через агентства и через суд действовал, но ничего ему не помогло. Я вернул ему деньги только осенью, после продажи зерна.
Мне за это НИЧЕГО не было, я не заключал с ним никакого финансового договора и не было перед ним никаких обязательств: ни от банка, ни от суда, ни от финрегулятора. Да, конечно я поступил не очень хорошо, но я же их не украл,и не прятался и не бегал от него и потом я вернул ему полностью. Моей вины тут не было.
[Исправлено: ACROS, 23.01.2022 - 22:56]
[Исправлено: ACROS, 23.01.2022 - 22:58]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8337
Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 23:41
Цитата:
У меня сейчас на отсидке тоже чужие деньги м пенсионки,2 500 000 на две недели, оплатил ими последнюю рассрочку в каспии магазине 59 тысяч тенге..
У меня то на каспии уже ноль..
Январь, месяц голодания..
ACROS:
, конечно я поступил не очень хорошо, но я же
, конечно я поступил не очень хорошо, но я же
У меня сейчас на отсидке тоже чужие деньги м пенсионки,2 500 000 на две недели, оплатил ими последнюю рассрочку в каспии магазине 59 тысяч тенге..
У меня то на каспии уже ноль..
Январь, месяц голодания..
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