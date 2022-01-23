Отправлено: - 22:55

111:

пока молчит и я молчу..

[Исправлено: ACROS, 23.01.2022 - 22:56]

[Исправлено: ACROS, 23.01.2022 - 22:58]

Цитата://поскольку, переведя средства, он подтвердил факт использования", -//Цитата:И дальше молчите: вам за это НИЧЕГО не будет.Этот Д.Акмаев по ходу чистый теоретик и практически не знает реальное положение дел. Деньги вернуть можно, но это очень и очень долго и практически ВСЁ зависит от конечного бенефициара.Года три назад я случайно получил по платёжному поручению 3 500 000 тенге от неизвестной мне фирмы. Мне в тот период очень и срочно нужны были деньги и я использовал их по своему усмотрению.Через три дня, контрагент( отправитель денег) через банк бенефициара обратился ко мне с просьбой вернуть деньги, я не отрицал факт получения и использования его денег по своему усмотрению, но сказал верну только тогда когда будут СВОБОДНЫЕ деньги.Он и через банк и через агентства и через суд действовал, но ничего ему не помогло. Я вернул ему деньги только осенью, после продажи зерна.Мне за это НИЧЕГО не было, я не заключал с ним никакого финансового договора и не было перед ним никаких обязательств: ни от банка, ни от суда, ни от финрегулятора. Да, конечно я поступил не очень хорошо, но я же их не украл,и не прятался и не бегал от него и потом я вернул ему полностью. Моей вины тут не было.