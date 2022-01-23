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≡ Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43380
Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 11:07
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На карту "по ошибке" пришли средства от незнакомого человека. С внедрением мобильных переводов казахстанцы начали сталкиваться с подобного рода проблемой. Однако таким образом мошенники могут втянуть клиентов банков в преступную схему по отмыванию средств. Как защититься, если на карту пришел перевод, который требуют вернуть - в этом материале.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5040
Re: Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 11:07
#1
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На каспи есть возможность поимённо сверить куда или кому идут переводы. Например по осени когда я таксовал на индрайвере, мой номер непременно к какому-то Карену выходил, я просил ещё раз набрать и получался Я
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8337
Re: Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 15:29
#2
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Дней пять назад тоже перевол пришел, 6000, пока молчит и я молчу..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23961
Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 15:43
#3
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Мне, ничего, ниразу, в жизни не - приходило.
И наверное не - придёт... :lol: ;-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
623
Re: Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 15:57
#4
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Цитата:
drakon:
Мне, ничего, ниразу, в жизни не - приходило. И наверное не - придёт..


А кто ишачит на бункерного ничего не придёт
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4787
Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 16:01
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Господин Серый волк за всех в ведомости расписывается....
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4787
Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 16:03
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

До топалыча эти деньги не доходят.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8451
Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 16:17
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А кто ишачит на бункерного ничего не придёт

:lol: :lol: :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
623
Re: Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 19:38
#8
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Господин Серый волк за всех в ведомости расписывается....


А кривоногий агроном сам ездит за зарплатой, никому не доверяет!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15446
Re: Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 20:12
#9
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Цитата:
elektron:
Цитата


полностью согласен.
да еще под боярышник в подвале,
это для них просто райское наслаждение.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2424
Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 22:55
#10
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Цитата://поскольку, переведя средства, он подтвердил факт использования", -//
Цитата:
111:
пока молчит и я молчу..


И дальше молчите: вам за это НИЧЕГО не будет.
Этот Д.Акмаев по ходу чистый теоретик и практически не знает реальное положение дел. Деньги вернуть можно, но это очень и очень долго и практически ВСЁ зависит от конечного бенефициара.
Года три назад я случайно получил по платёжному поручению 3 500 000 тенге от неизвестной мне фирмы. Мне в тот период очень и срочно нужны были деньги и я использовал их по своему усмотрению.
Через три дня, контрагент( отправитель денег) через банк бенефициара обратился ко мне с просьбой вернуть деньги, я не отрицал факт получения и использования его денег по своему усмотрению, но сказал верну только тогда когда будут СВОБОДНЫЕ деньги.
Он и через банк и через агентства и через суд действовал, но ничего ему не помогло. Я вернул ему деньги только осенью, после продажи зерна.
Мне за это НИЧЕГО не было, я не заключал с ним никакого финансового договора и не было перед ним никаких обязательств: ни от банка, ни от суда, ни от финрегулятора. Да, конечно я поступил не очень хорошо, но я же их не украл,и не прятался и не бегал от него и потом я вернул ему полностью. Моей вины тут не было.

[Исправлено: ACROS, 23.01.2022 - 22:56]

[Исправлено: ACROS, 23.01.2022 - 22:58]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8337
Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 23:41
#11
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Цитата:
ACROS:
, конечно я поступил не очень хорошо, но я же

У меня сейчас на отсидке тоже чужие деньги м пенсионки,2 500 000 на две недели, оплатил ими последнюю рассрочку в каспии магазине 59 тысяч тенге..
У меня то на каспии уже ноль..
Январь, месяц голодания..
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