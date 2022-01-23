Отправлено: - 21:57

ACROS:

он в лес смотрит.

Цитата:Ну тут вы на мой счет ошибаетесь. Казахи говорят: Родина твоя там, где тебе перерезали пуповину, и на чью землю упала первая капля крови.Родился и вырос в Казахстане. Очень люблю свою Родину. Не смотрю я ни в какой лес - мне родной степи нет милее. И жена у меня казашка. К сожалению вокруг действительно много тех, кто живя в Казахстане живет другой страной. В основном Россией. Телевидение, ток шоу разные. Путин с языка не сходит. Преимущественно те, которые захватили СССР Брежневских времен. Как один знакомый мне сказал: у меня фантомные боли по СССР. У меня к счастью таких болей нет ))