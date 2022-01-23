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≡ Опубликовано новое исследование об использовании антибиотиков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43380
Опубликовано новое исследование об использовании антибиотиков
Отправлено: 23.01.22 - 21:31
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Группа международных исследователей под руководством Университета Вашингтона в США выяснила, что более 1,2 миллиона человек умерли в 2019 году от инфекций, вызванных бактериями, устойчивыми к множеству антибиотиков.
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
112
Re: Опубликовано новое исследование об использовании...
Отправлено: 23.01.22 - 21:31
#1
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Ну так убеерите эту гадость из кормов для животноводства и птицеводства! через корма они попадают к нам в организм.
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