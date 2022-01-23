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Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?
Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43379
Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?
Отправлено: 23.01.22 - 09:49
С начала 2022 года для жителей Казахстана началась новая жизнь. Не такая, о которой мечтали в новогоднюю ночь. Жизнь, полная тревог и ожиданий, жизнь в информационном вакууме.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15086
Re: Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?
Отправлено: 23.01.22 - 09:49
Цитата:
Сначала на ожидание 2030-го года, а потом 2050-го
На что потратить жизнь?
Сначала на ожидание 2030-го года, а потом 2050-го
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5038
Re: Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?
Отправлено: 23.01.22 - 10:16
Не надо нас успокаивать и поучать. Досада и гнев берет от лишней шелухи ввиде ожидания светлого будущего, от чрезмерной лести и подхализма в котором купали лидера всего и вся. Неужели история не учит этих диктаторов, этих приспособленцев и проживал. Как им не стыдно? Просто ужас!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8108
Re: Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?
Отправлено: 23.01.22 - 10:26
Цитата:
Звиняйте пан, но по себе людей не судят
Цитата:
ооо... старые песни о главном...напоминающее похмельное брюзжание...
НГ - это ПРАЗДНИК, как и любой другой предполагающий расходы, больше обычных. Для большинства это приемлемо. И далеко не все делают дорогие подарки, которые приплели к расходам. Понимаю, надо было как-то связать праздник и ничегонеделанье в связи с отсутствием связи.
Но далее более разумные мысли пошли...
жители Казахстана были лишены даже возможности купить спиртное, чтобы «напиться и забыться».
Звиняйте пан, но по себе людей не судят
Цитата:
Готовясь к проводам уходящего года, на
ооо... старые песни о главном...напоминающее похмельное брюзжание...
НГ - это ПРАЗДНИК, как и любой другой предполагающий расходы, больше обычных. Для большинства это приемлемо. И далеко не все делают дорогие подарки, которые приплели к расходам. Понимаю, надо было как-то связать праздник и ничегонеделанье в связи с отсутствием связи.
Но далее более разумные мысли пошли...
Re: Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?
Отправлено: 23.01.22 - 15:18
-Переключая оставшиеся без Интернета каналы, обнаружил Kazakh TV.
Блин, действительно так, подключил домашнюю антену и нашел 11 каналов в Костанае, один только говорил иногда на русском..
Один не работал, а тот что Балапан, показывал фильмы, а не мультики, но тоже на казахском языке.
Ну хоть узнал, что такое, наше ТВ и узнав из, уехал в Рудный, там на кабельном 160 каналов.
Тут нету блин кабельного..
Блин, действительно так, подключил домашнюю антену и нашел 11 каналов в Костанае, один только говорил иногда на русском..
Один не работал, а тот что Балапан, показывал фильмы, а не мультики, но тоже на казахском языке.
Ну хоть узнал, что такое, наше ТВ и узнав из, уехал в Рудный, там на кабельном 160 каналов.
Тут нету блин кабельного..
Re: Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?
Отправлено: 23.01.22 - 15:21
- Два часа провел без Интернета. Пообщался с женой. Оказывается, очень приятная женщина!
Тоже не без этого, и главное от нечего делать, секаса больше...
Так то уткнешься в смартфон, до 4х 5ти утра,
ложишься потом спать возле спящей жены, уставший, как будто весь двор снегом перелопатил..
А так все ложатся, даже ребенок..
И главное жена научилась в карты играть, один раз они до утра играли..
Я то не игрок в азартные игры..
Тоже не без этого, и главное от нечего делать, секаса больше...
Так то уткнешься в смартфон, до 4х 5ти утра,
ложишься потом спать возле спящей жены, уставший, как будто весь двор снегом перелопатил..
А так все ложатся, даже ребенок..
И главное жена научилась в карты играть, один раз они до утра играли..
Я то не игрок в азартные игры..
(Пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4787
Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?
Отправлено: 23.01.22 - 15:26
Цитата:
Купил роутер за 11 тысяч, 5500 теньге абон плата в месяц, мне ютуб, а остальным домочадцам 90 гб вай фай.
111:
Купил роутер за 11 тысяч, 5500 теньге абон плата в месяц, мне ютуб, а остальным домочадцам 90 гб вай фай.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?
Отправлено: 23.01.22 - 15:27
- жители Казахстана были лишены даже возможности купить спиртное, чтобы «напиться и забыться».
Тут конечно тяжелее..
В смысле напиться то легко, благо спиртное, нет, пиво продавалось вдоволь все равно.
Интересно когда напиваешься, интернета нет, телевидения нет, радио да, на тарелке включал, но это не то, музыку не слушали, так как у нас в это время и траур еще шел..
Форума нет.
С кем по душам говорить то?
Вот в этом главный вопрос..
Ну в Рудном как то легче, тв было, радио, все было..
Тут конечно тяжелее..
В смысле напиться то легко, благо спиртное, нет, пиво продавалось вдоволь все равно.
Интересно когда напиваешься, интернета нет, телевидения нет, радио да, на тарелке включал, но это не то, музыку не слушали, так как у нас в это время и траур еще шел..
Форума нет.
С кем по душам говорить то?
Вот в этом главный вопрос..
Ну в Рудном как то легче, тв было, радио, все было..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2420
Re: Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?
Отправлено: 23.01.22 - 19:34
Цитата://обнаружил Kazakh TV. Начал знакомиться со страной. Интересные сюжеты, путешествия, история.//
Может почаще выключать интернет: глядишь и русскоязычное население получше узнает свою РОДНУЮ страну.
Может почаще выключать интернет: глядишь и русскоязычное население получше узнает свою РОДНУЮ страну.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15446
Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?
Отправлено: 23.01.22 - 20:02
Цитата:
а там Казахстан показывал только канал 24хабар,и новости был и про ЧП, ОДКБ и террористов. с интервалом по пятнадцать минут на русском и казахском, по очереди.
только новости.
причем. когда дикторы говорили на одном языке, новостная строка на другом, и наоборот. канал 7 какой то показывал фильм ужасов на русском языке.
какие то мультики на казахском.
какой то фильм на русском,
тамаша какая то.
так что там чтобы узнать страну был только один канал-24хабар.
а, спорт был, волейбол показывали, но не местный. футбол тоже был.
бокс или мма.
ACROS:
Может почаще выключать интернет: глядишь и русскоязычное население получше узнает свою РОДНУЮ страну.
Может почаще выключать интернет: глядишь и русскоязычное население получше узнает свою РОДНУЮ страну.
а там Казахстан показывал только канал 24хабар,и новости был и про ЧП, ОДКБ и террористов. с интервалом по пятнадцать минут на русском и казахском, по очереди.
только новости.
причем. когда дикторы говорили на одном языке, новостная строка на другом, и наоборот. канал 7 какой то показывал фильм ужасов на русском языке.
какие то мультики на казахском.
какой то фильм на русском,
тамаша какая то.
так что там чтобы узнать страну был только один канал-24хабар.
а, спорт был, волейбол показывали, но не местный. футбол тоже был.
бокс или мма.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2420
Re: Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?
Отправлено: 23.01.22 - 20:35
Цитата:
Вы прекрасно поняли о чём я сказал. С 2-11 января - это частный случай.
Сколько волка не корми, он в лес смотрит. Это на генном уровне - с этим ничего не поделаешь.
alex_60:
чтобы узнать страну был только один
чтобы узнать страну был только один
Вы прекрасно поняли о чём я сказал. С 2-11 января - это частный случай.
Сколько волка не корми, он в лес смотрит. Это на генном уровне - с этим ничего не поделаешь.
-
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