Re: Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?

Отправлено: - 15:27

- жители Казахстана были лишены даже возможности купить спиртное, чтобы «напиться и забыться».



Тут конечно тяжелее..

В смысле напиться то легко, благо спиртное, нет, пиво продавалось вдоволь все равно.

Интересно когда напиваешься, интернета нет, телевидения нет, радио да, на тарелке включал, но это не то, музыку не слушали, так как у нас в это время и траур еще шел..

Форума нет.

С кем по душам говорить то?

Вот в этом главный вопрос..

Ну в Рудном как то легче, тв было, радио, все было..