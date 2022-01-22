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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8311
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 23:07
#7906
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Цитата:
Don Julio:
Нальешь водиле пива, он вас, заодно и обвенчает, с кухаркой.

Венчание я же сказал, делать нельзя.
Священники против этого..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8311
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 23:17
#7907
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Ну это ближе к лету, в мае охота, не знаю как с деньгами, платье дорогое..
Сам то я в шортах и футболке со сланцами ..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
580
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 23:33
#7908
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Сереженька! Нам зачем об этом знать? Мы же не спортчмены? А литрбольшики поголовно.....
Цитата:
111: Хм.. Я спросил про венчание, ты сказал что нужен алкоголь. Я спросил, у вас такие правила, священнику наливать?

Вечер перестает быть томным, и похоже что форум пора переименовывать в форум литрбольщиков...
Цитата:
111:
Не знаю, ты что то там в России выдумывать начал от скукотищи..

Ст. 4 Закона о языках в Республике Казахстан
Цитата:
111:
Венчание я же сказал, делать нельзя. Священники против этого..

Хоть кто-то может остановить этого бол...на, чтоб не сказать алког...ка
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8311
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 23:37
#7909
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Цитата:
Don Julio:
Ст. 4 Закона о языках в Республике Казахстан

Хм..
Где?
А, не отвечай, не хватало мне мастера по перевертышам...
Забудь.

[Исправлено: 111, 22.01.2022 - 23:39]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8311
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 23:38
#7910
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Цитата:
Don Julio:
Вечер перестает быть томным, и

Тогда и не задавай глупецших выводов, что со священником нужно пить пойло при венчании..
Я спросил, это положено что ли, ты что то начал переворачивать.
Ладно, давай досвидания..
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4783
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 00:09
#7911
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Цитата:
111:

Правильно рассуждаешь 111ый. В такой памятный день ты имеешь право получить в церкви и мечети фото, ты в окружении кодлы священников и мулл с пивными бутылками в руках! Миллион просмотров обеспечено!!!)))) 8-) :oops: :oops:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1329
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 00:31
#7912
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Для альтернативно одарённых геройских внучков - кто же тебя повенчает в церкви, если ты не крещёный?!Можешь обвинять в этом всех отцов Церкви скопом, не прогадаешь!
ПыСы. Господи, прости меня, поминающего тебя всуе! Но почему ты позволяешь рассуждать о церковных делах тем, кто вообще ничего не знает о Церкви Твоей?!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15086
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 02:06
#7913
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Цитата:
111:
Тогда и не задавай глупецших выводов

Это ваще как?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15086
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 02:07
#7914
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Цитата:
111:

В русском языке задают вопросы, и делают выводы. Хватит коверкать язык
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8311
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 02:39
#7915
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Цитата:
maxsaf:
русском языке задают вопросы, и делают выводы

И?
Какой вопрос у тебя?
И главное где коверканье?
Ричмонд, город твоей Родины, не я коверкал..
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2596
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 11:38
#7916
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Господи, прости меня, поминающего тебя всуе! Но почему ты позволяешь рассуждать о церковных делах тем, кто вообще ничего не знает о Церкви Твоей?!


Цитата:
Уже не ваш земляк:
Для альтернативно одарённых геройских внучков - кто же тебя повенчает в церкви, если ты не крещёный?!


Пусть простит меня Господь и верующие. Анекдот в тему небольшой, конечно все персонажи вымышленные.

Так, приходит в церковь новый гражданин, весь в золотых цепях, на пальцах золотые кольца и обращается к батюшке. Батюшка мне нужно обвенчать кошака с его подругой. Батюшка в свою очередь говорит: мы кошек, собак и другую живность не венчаем. Новый гражданин говорит, возможно есть выход, подскажите пожалуйста. Батюшка: через дорогу расположена коммерческая церковь, там можно обвенчать вашего кошака с его подружкой. Новый гражданин говорит понял, единственное подскажите я с собой взял только 10 000 долларов, хватить ли? Батюшка отвечает, сынок ты что раньше не сказал, что кошак и его подруга крещённые.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2670
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 12:18
#7917
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Но почему ты позволяешь рассуждать о церковных делах тем, кто вообще ничего не знает о Церкви Твоей?!

Паки... паки... О, иже херувимы!

Цитата:
Don Julio:
Доктор СИЗО: Сереженька! Нам зачем об этом знать? Мы же не спортчмены? А литрбольшики поголовно.....


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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4783
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 13:24
#7918
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Цитата:
Козлов я:

Отбросим в сторону непонятные паки! Я думаю, 111ый, за счет квартирантских денег, может оплатить венчание мусульманина и христьянки, даже заказать небольшой портретик с пивной кружкой в руках вместо акима области Кулагина! 8-) :oops: :-x
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15086
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 13:31
#7919
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Цитата:
111:
Какой вопрос у тебя?

К кому? :lol:

Цитата:
111:
И главное где коверканье?

Там :lol:
Цитата:
111:
И?

И там тоже 8-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8311
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 15:00
#7920
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Цитата:
Доктор СИЗО:
священников и мулл с пивными бутылками в руках! Миллион просмотров

Да уж, жаль что я забросил свой Инстраграмм..
Но может именно этим фото и раскручу его...
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