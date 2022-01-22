Отправлено: - 23:33

Доктор СИЗО:

Сереженька! Нам зачем об этом знать? Мы же не спортчмены? А литрбольшики поголовно.....

111: Хм.. Я спросил про венчание, ты сказал что нужен алкоголь. Я спросил, у вас такие правила, священнику наливать?

111:

Не знаю, ты что то там в России выдумывать начал от скукотищи..

111:

Венчание я же сказал, делать нельзя. Священники против этого..

Цитата:Цитата:Вечер перестает быть томным, и похоже что форум пора переименовывать в форум литрбольщиков...Цитата:Ст. 4 Закона о языках в Республике КазахстанЦитата:Хоть кто-то может остановить этого бол...на, чтоб не сказать алког...ка