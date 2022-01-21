Re: «С фонариками по коридорам» - Отсутствие освещения стало...

Отправлено: - 13:37

Какой-то детский лепет, а не комментарий взрослого мужчины, возглавляющего ТОО... Аж стыдно стало за него.. А замок на двери подвала не судьба повесить, чтобы там никто не ночевал? И что это за странная фраза "многие жильцы МНЕ должны", лично вам что ли? Или всё таки имеют долги за квартплату? Видимо вы эти деньги в свой карман складываете?