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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 23:07
Цитата:
Венчание я же сказал, делать нельзя.
Священники против этого..
Don Julio:
Нальешь водиле пива, он вас, заодно и обвенчает, с кухаркой.
Нальешь водиле пива, он вас, заодно и обвенчает, с кухаркой.
Венчание я же сказал, делать нельзя.
Священники против этого..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 23:17
Ну это ближе к лету, в мае охота, не знаю как с деньгами, платье дорогое..
Сам то я в шортах и футболке со сланцами ..
Сам то я в шортах и футболке со сланцами ..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 580
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 23:33
Цитата:
Вечер перестает быть томным, и похоже что форум пора переименовывать в форум литрбольщиков...
Цитата:
Ст. 4 Закона о языках в Республике Казахстан
Цитата:
Хоть кто-то может остановить этого бол...на, чтоб не сказать алког...ка
Доктор СИЗО:Цитата:
Сереженька! Нам зачем об этом знать? Мы же не спортчмены? А литрбольшики поголовно.....
Сереженька! Нам зачем об этом знать? Мы же не спортчмены? А литрбольшики поголовно.....
111: Хм.. Я спросил про венчание, ты сказал что нужен алкоголь. Я спросил, у вас такие правила, священнику наливать?
Вечер перестает быть томным, и похоже что форум пора переименовывать в форум литрбольщиков...
Цитата:
111:
Не знаю, ты что то там в России выдумывать начал от скукотищи..
Не знаю, ты что то там в России выдумывать начал от скукотищи..
Ст. 4 Закона о языках в Республике Казахстан
Цитата:
111:
Венчание я же сказал, делать нельзя. Священники против этого..
Венчание я же сказал, делать нельзя. Священники против этого..
Хоть кто-то может остановить этого бол...на, чтоб не сказать алког...ка
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 23:37
Цитата:
Хм..
Где?
А, не отвечай, не хватало мне мастера по перевертышам...
Забудь.
[Исправлено: 111, 22.01.2022 - 23:39]
Don Julio:
Ст. 4 Закона о языках в Республике Казахстан
Ст. 4 Закона о языках в Республике Казахстан
Хм..
Где?
А, не отвечай, не хватало мне мастера по перевертышам...
Забудь.
[Исправлено: 111, 22.01.2022 - 23:39]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.01.22 - 23:38
Цитата:
Тогда и не задавай глупецших выводов, что со священником нужно пить пойло при венчании..
Я спросил, это положено что ли, ты что то начал переворачивать.
Ладно, давай досвидания..
Don Julio:
Вечер перестает быть томным, и
Вечер перестает быть томным, и
Тогда и не задавай глупецших выводов, что со священником нужно пить пойло при венчании..
Я спросил, это положено что ли, ты что то начал переворачивать.
Ладно, давай досвидания..
(Пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4779
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 00:09
Цитата:
Правильно рассуждаешь 111ый. В такой памятный день ты имеешь право получить в церкви и мечети фото, ты в окружении кодлы священников и мулл с пивными бутылками в руках! Миллион просмотров обеспечено!!!))))
111:
Правильно рассуждаешь 111ый. В такой памятный день ты имеешь право получить в церкви и мечети фото, ты в окружении кодлы священников и мулл с пивными бутылками в руках! Миллион просмотров обеспечено!!!))))
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1329
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 00:31
Для альтернативно одарённых геройских внучков - кто же тебя повенчает в церкви, если ты не крещёный?!Можешь обвинять в этом всех отцов Церкви скопом, не прогадаешь!
ПыСы. Господи, прости меня, поминающего тебя всуе! Но почему ты позволяешь рассуждать о церковных делах тем, кто вообще ничего не знает о Церкви Твоей?!
ПыСы. Господи, прости меня, поминающего тебя всуе! Но почему ты позволяешь рассуждать о церковных делах тем, кто вообще ничего не знает о Церкви Твоей?!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 02:06
Цитата:
Это ваще как?)
111:
Тогда и не задавай глупецших выводов
Тогда и не задавай глупецших выводов
Это ваще как?)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 02:07
Цитата:
В русском языке задают вопросы, и делают выводы. Хватит коверкать язык
111:
В русском языке задают вопросы, и делают выводы. Хватит коверкать язык
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 02:39
Цитата:
И?
Какой вопрос у тебя?
И главное где коверканье?
Ричмонд, город твоей Родины, не я коверкал..
maxsaf:
русском языке задают вопросы, и делают выводы
русском языке задают вопросы, и делают выводы
И?
Какой вопрос у тебя?
И главное где коверканье?
Ричмонд, город твоей Родины, не я коверкал..
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2596
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.01.22 - 11:38
Цитата:
Цитата:
Пусть простит меня Господь и верующие. Анекдот в тему небольшой, конечно все персонажи вымышленные.
Так, приходит в церковь новый гражданин, весь в золотых цепях, на пальцах золотые кольца и обращается к батюшке. Батюшка мне нужно обвенчать кошака с его подругой. Батюшка в свою очередь говорит: мы кошек, собак и другую живность не венчаем. Новый гражданин говорит, возможно есть выход, подскажите пожалуйста. Батюшка: через дорогу расположена коммерческая церковь, там можно обвенчать вашего кошака с его подружкой. Новый гражданин говорит понял, единственное подскажите я с собой взял только 10 000 долларов, хватить ли? Батюшка отвечает, сынок ты что раньше не сказал, что кошак и его подруга крещённые.
Уже не ваш земляк:
Господи, прости меня, поминающего тебя всуе! Но почему ты позволяешь рассуждать о церковных делах тем, кто вообще ничего не знает о Церкви Твоей?!
Господи, прости меня, поминающего тебя всуе! Но почему ты позволяешь рассуждать о церковных делах тем, кто вообще ничего не знает о Церкви Твоей?!
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Для альтернативно одарённых геройских внучков - кто же тебя повенчает в церкви, если ты не крещёный?!
Для альтернативно одарённых геройских внучков - кто же тебя повенчает в церкви, если ты не крещёный?!
Пусть простит меня Господь и верующие. Анекдот в тему небольшой, конечно все персонажи вымышленные.
Так, приходит в церковь новый гражданин, весь в золотых цепях, на пальцах золотые кольца и обращается к батюшке. Батюшка мне нужно обвенчать кошака с его подругой. Батюшка в свою очередь говорит: мы кошек, собак и другую живность не венчаем. Новый гражданин говорит, возможно есть выход, подскажите пожалуйста. Батюшка: через дорогу расположена коммерческая церковь, там можно обвенчать вашего кошака с его подружкой. Новый гражданин говорит понял, единственное подскажите я с собой взял только 10 000 долларов, хватить ли? Батюшка отвечает, сынок ты что раньше не сказал, что кошак и его подруга крещённые.
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