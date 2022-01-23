Re: Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца

Отправлено: - 11:07

На каспи есть возможность поимённо сверить куда или кому идут переводы. Например по осени когда я таксовал на индрайвере, мой номер непременно к какому-то Карену выходил, я просил ещё раз набрать и получался Я