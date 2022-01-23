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≡ Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43378
Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 11:07
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На карту "по ошибке" пришли средства от незнакомого человека. С внедрением мобильных переводов казахстанцы начали сталкиваться с подобного рода проблемой. Однако таким образом мошенники могут втянуть клиентов банков в преступную схему по отмыванию средств. Как защититься, если на карту пришел перевод, который требуют вернуть - в этом материале.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5038
Re: Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Отправлено: 23.01.22 - 11:07
#1
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На каспи есть возможность поимённо сверить куда или кому идут переводы. Например по осени когда я таксовал на индрайвере, мой номер непременно к какому-то Карену выходил, я просил ещё раз набрать и получался Я
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