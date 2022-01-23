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≡ Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43378
Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?
Отправлено: 23.01.22 - 09:49
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С начала 2022 года для жителей Казахстана началась новая жизнь. Не такая, о которой мечтали в новогоднюю ночь. Жизнь, полная тревог и ожиданий, жизнь в информационном вакууме.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15085
Re: Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?
Отправлено: 23.01.22 - 09:49
#1
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Цитата:
На что потратить жизнь?

Сначала на ожидание 2030-го года, а потом 2050-го :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5038
Re: Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?
Отправлено: 23.01.22 - 10:16
#2
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Не надо нас успокаивать и поучать. Досада и гнев берет от лишней шелухи ввиде ожидания светлого будущего, от чрезмерной лести и подхализма в котором купали лидера всего и вся. Неужели история не учит этих диктаторов, этих приспособленцев и проживал. Как им не стыдно? Просто ужас!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8108
Re: Александр ОЛЕЙНИК: На что потратить жизнь?
Отправлено: 23.01.22 - 10:26
#3
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Цитата:
жители Казахстана были лишены даже возможности купить спиртное, чтобы «напиться и забыться».

Звиняйте пан, но по себе людей не судят :-P

Цитата:
Готовясь к проводам уходящего года, на

ооо... старые песни о главном...напоминающее похмельное брюзжание...
НГ - это ПРАЗДНИК, как и любой другой предполагающий расходы, больше обычных. Для большинства это приемлемо. И далеко не все делают дорогие подарки, которые приплели к расходам. Понимаю, надо было как-то связать праздник и ничегонеделанье в связи с отсутствием связи.

Но далее более разумные мысли пошли...
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