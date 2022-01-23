Отправлено: - 10:26

жители Казахстана были лишены даже возможности купить спиртное, чтобы «напиться и забыться».

Готовясь к проводам уходящего года, на

Цитата:Звиняйте пан, но по себе людей не судятЦитата:ооо... старые песни о главном...напоминающее похмельное брюзжание...НГ - это ПРАЗДНИК, как и любой другой предполагающий расходы, больше обычных. Для большинства это приемлемо. И далеко не все делают дорогие подарки, которые приплели к расходам. Понимаю, надо было как-то связать праздник и ничегонеделанье в связи с отсутствием связи.Но далее более разумные мысли пошли...