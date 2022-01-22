Прогноз на 5 дней
туман-21°C
  • 775 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • С, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43377
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 22.01.22 - 19:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В заголовке - не рассуждение героя романа Ф. М. Достоевского. Такие мысли посещают голову многих жителей Рудного, замерзающих на остановке в ожидании очередного неприехавшего автобуса. На этот раз речь пойдет о маршруте № 6.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8302
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 22.01.22 - 22:40
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такси в Рудном это что то..
Их просто немеряно..
500 тенге в среднем, ну Железорудный дороже само собой или Горняцкий.
Если два человека вместе, то конечно такси и лучше и быстрее.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8302
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 22.01.22 - 22:42
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автобусники все в такси убежали, в такси хоть тысяч 20 спокойно заработать можно не в праздничные дни.
Такси у бордюра, останавливаются редко, не знаю почему, в Костанае или Ацтане только руку подыми.
Тут можешь пол часа голосовать, не очтановятся..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8302
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 22.01.22 - 22:48
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что там, на Дни города и тд, которые несколько тысяч собираются, все идут в любую погоду пешком туда и обратно.
Автобусов то нет с 20.00 уже..
Да никто и не сядет туда, так, если пьяный, такси..
А пьяных после праздников почти все..
Пробовал как то по 500 гонять, это лет 7 назад, за пару часов 7 тысяч набирается..
Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
148
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 22.01.22 - 23:21
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Естественно такси много, люди то уже привыкли не доверять городскому транспорту. Если наладить автобусное движение, через время снова люди начнут доверять автобусам и ездить на них. Также было в Костанае, например с 38-м маршрутом.
Да конечно легко сказать - зачем автобусы если людям удобнее ездить на такси. А всем ли удобно? И почему вы говорите за всех? Люди просто вынуждены тратить на проезд гораздо больше денег, чем можно было бы и вы считаете это нормальным?
А с такси там тоже полный "...." ездят все как хотят, я была в Рудном год назад зимой. Приехали на автовокзал и вызываем такси.... Вызвали одно, ждём... Минут 30 ждали периодически им звоня, каждый раз говорят к вам выехали и каждый раз другая машина. Потом позвонили в другое такси, картина таже... Одна диспетчер говорит, так вас же только что забрали? Кто, кого и где, я так и не поняла. В итоге через 1,5 часа с начала этого издевательства мы всё таки попали куда надо, с тех пор я зареклась посещать город Рудный, который ранее при нормальном хозяине был действительно чудным.
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4779
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 22.01.22 - 23:23
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сосед водитель, в кардиологии лежим.... говорит.... проездные билеты выкиньте...валидаторы на помойки на помойку....завтра же интервал движения 10 минут обеспечим говорит....может услышат акиматовские чиновники мнение водителей? Вы за народ или против народа?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8302
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 22.01.22 - 23:29
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas:
итоге через 1,5 часа с начала этого

Не, не верю..
Сам там несколько лет таксовал, не помню такого..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8302
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 22.01.22 - 23:31
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas:
. Если наладить автобусное движение, через время снова люди начнут доверять автобусам и ездить на них. Также

Да нет такого в Рудном, кроме тех автобусов, что ходят на комбинат.
А вот с тем, что авто набирают многие, потребность в автобусах вообще отпадет со временем..
Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
148
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 22.01.22 - 23:32
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Не, не верю..

Не верите - не надо. Ждали на холодном, морозном ветру (чтобы не пропустить, у кафе Парус), периодически забегая в автовокзал погреться.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8302
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 22.01.22 - 23:35
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas:
Ждали на холодном, морозном ветру (чтобы не пропустить, у кафе

А, это по вызову?
По аызову по субботам и по праздникам, такси это что то..
На самом автовокзале разве не было?
Такси нет, потому что народ на них по Рудному только и делает что гоняет.
По пятницам субботам все садятся пить пиво, в Рудном это не обсуждается, и гоняют на такси, потому такси часто заняты.
Сейчас индрайвер, что то вроде по лучше стало.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23951
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 22.01.22 - 23:36
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Сосед водитель, в кардиологии лежим.... г

Водитель автобуса, больной сердечник?
Вот - чудеса... 8-) :-o
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4779
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 22.01.22 - 23:41
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Аккумуляторы бесплатные для кардиостимулятора по квоте получаю, а потом опять в Бахрейн вылетаю, внуковоз школьный я теперича...
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23951
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 23.01.22 - 00:21
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель автобуса, что делал
в кардиологии?... :lol: :-(
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4779
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 23.01.22 - 00:48
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Делал шунтирование сосудов сердца...пассажиры довели...то открой двери...то закрой. .
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4779
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 23.01.22 - 08:22
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Кушал,спал, ходил в туалет, принимал передачи из дома, беседовал с врачом и со мной про Королевство Бахрейн, смотрел телевизор, иногда пил таблетки, но чаще их выбрасывал ..
... 8-) 8-) :oops: :-P
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4779
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 23.01.22 - 08:33
#29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могу предложить акимату Рудного чертежи своей остановки. Защита пассажиров от непогоды обеспечена. Гарантия использования 30 лет. Аналог стоял на остановке 8 микрорайон, мог стоять еще столько же, пока некий чиновник из акимата не сдал мою красавицу на металолом, и не получил хороший откат за новую страхолюдину! :-) :-( ;-)
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS