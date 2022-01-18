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≡ Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43377
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 17:14
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Первый президент отметил, что, будучи пенсионером, находится в столице Казахстана и никуда не уезжал. Видео его обращения появилось на youtube-канале пресс-службы Елбасы. Текст продублировали на сайте elbasy.kz.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23951
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 20.01.22 - 16:01
#150
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Цитата:
Доктор СИЗО:
У серого волка, алекса, и дракоши праздник большой!

Кто, усрався? Так Невистка... :lol: ;-)
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4779
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 20.01.22 - 16:15
#151
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Цитата:
drakon:

Переводи...
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4779
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 23.01.22 - 07:30
#152
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Цитата:
Серый волк:

Любезный! Спешу обрадовать, что мой внук вчера поставил отличную программу. Теперь я не смогу читать и видеть твою писанину. Сейчас я вижу твой ник и пустоту внизу ника. Завтра программа перейдет на 3 уровень, и тогда исчезнет навсегда из моей сотки и твой ник. Как то так! Прощай любезный! 8-) 8-) 8-) 8-) :-x :-x
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