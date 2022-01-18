Отправлено: - 07:30

Серый волк:



Цитата:Любезный! Спешу обрадовать, что мой внук вчера поставил отличную программу. Теперь я не смогу читать и видеть твою писанину. Сейчас я вижу твой ник и пустоту внизу ника. Завтра программа перейдет на 3 уровень, и тогда исчезнет навсегда из моей сотки и твой ник. Как то так! Прощай любезный!