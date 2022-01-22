Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43376
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 22.01.22 - 19:35
В заголовке - не рассуждение героя романа Ф. М. Достоевского. Такие мысли посещают голову многих жителей Рудного, замерзающих на остановке в ожидании очередного неприехавшего автобуса. На этот раз речь пойдет о маршруте № 6.
Читать новость
Читать новость
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 22.01.22 - 22:40
Такси в Рудном это что то..
Их просто немеряно..
500 тенге в среднем, ну Железорудный дороже само собой или Горняцкий.
Если два человека вместе, то конечно такси и лучше и быстрее.
Их просто немеряно..
500 тенге в среднем, ну Железорудный дороже само собой или Горняцкий.
Если два человека вместе, то конечно такси и лучше и быстрее.
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 22.01.22 - 22:42
Автобусники все в такси убежали, в такси хоть тысяч 20 спокойно заработать можно не в праздничные дни.
Такси у бордюра, останавливаются редко, не знаю почему, в Костанае или Ацтане только руку подыми.
Тут можешь пол часа голосовать, не очтановятся..
Такси у бордюра, останавливаются редко, не знаю почему, в Костанае или Ацтане только руку подыми.
Тут можешь пол часа голосовать, не очтановятся..
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 22.01.22 - 22:48
Да что там, на Дни города и тд, которые несколько тысяч собираются, все идут в любую погоду пешком туда и обратно.
Автобусов то нет с 20.00 уже..
Да никто и не сядет туда, так, если пьяный, такси..
А пьяных после праздников почти все..
Пробовал как то по 500 гонять, это лет 7 назад, за пару часов 7 тысяч набирается..
Автобусов то нет с 20.00 уже..
Да никто и не сядет туда, так, если пьяный, такси..
А пьяных после праздников почти все..
Пробовал как то по 500 гонять, это лет 7 назад, за пару часов 7 тысяч набирается..
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 148
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 22.01.22 - 23:21
Естественно такси много, люди то уже привыкли не доверять городскому транспорту. Если наладить автобусное движение, через время снова люди начнут доверять автобусам и ездить на них. Также было в Костанае, например с 38-м маршрутом.
Да конечно легко сказать - зачем автобусы если людям удобнее ездить на такси. А всем ли удобно? И почему вы говорите за всех? Люди просто вынуждены тратить на проезд гораздо больше денег, чем можно было бы и вы считаете это нормальным?
А с такси там тоже полный "...." ездят все как хотят, я была в Рудном год назад зимой. Приехали на автовокзал и вызываем такси.... Вызвали одно, ждём... Минут 30 ждали периодически им звоня, каждый раз говорят к вам выехали и каждый раз другая машина. Потом позвонили в другое такси, картина таже... Одна диспетчер говорит, так вас же только что забрали? Кто, кого и где, я так и не поняла. В итоге через 1,5 часа с начала этого издевательства мы всё таки попали куда надо, с тех пор я зареклась посещать город Рудный, который ранее при нормальном хозяине был действительно чудным.
Да конечно легко сказать - зачем автобусы если людям удобнее ездить на такси. А всем ли удобно? И почему вы говорите за всех? Люди просто вынуждены тратить на проезд гораздо больше денег, чем можно было бы и вы считаете это нормальным?
А с такси там тоже полный "...." ездят все как хотят, я была в Рудном год назад зимой. Приехали на автовокзал и вызываем такси.... Вызвали одно, ждём... Минут 30 ждали периодически им звоня, каждый раз говорят к вам выехали и каждый раз другая машина. Потом позвонили в другое такси, картина таже... Одна диспетчер говорит, так вас же только что забрали? Кто, кого и где, я так и не поняла. В итоге через 1,5 часа с начала этого издевательства мы всё таки попали куда надо, с тех пор я зареклась посещать город Рудный, который ранее при нормальном хозяине был действительно чудным.
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 22.01.22 - 23:23
Сосед водитель, в кардиологии лежим.... говорит.... проездные билеты выкиньте...валидаторы на помойки на помойку....завтра же интервал движения 10 минут обеспечим говорит....может услышат акиматовские чиновники мнение водителей? Вы за народ или против народа?
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 22.01.22 - 23:29
Цитата:
Не, не верю..
Сам там несколько лет таксовал, не помню такого..
ladas:
итоге через 1,5 часа с начала этого
итоге через 1,5 часа с начала этого
Не, не верю..
Сам там несколько лет таксовал, не помню такого..
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 22.01.22 - 23:31
Цитата:
Да нет такого в Рудном, кроме тех автобусов, что ходят на комбинат.
А вот с тем, что авто набирают многие, потребность в автобусах вообще отпадет со временем..
ladas:
. Если наладить автобусное движение, через время снова люди начнут доверять автобусам и ездить на них. Также
. Если наладить автобусное движение, через время снова люди начнут доверять автобусам и ездить на них. Также
Да нет такого в Рудном, кроме тех автобусов, что ходят на комбинат.
А вот с тем, что авто набирают многие, потребность в автобусах вообще отпадет со временем..
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 148
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 22.01.22 - 23:32
Цитата:
Не верите - не надо. Ждали на холодном, морозном ветру (чтобы не пропустить, у кафе Парус), периодически забегая в автовокзал погреться.
111:
Не, не верю..
Не, не верю..
Не верите - не надо. Ждали на холодном, морозном ветру (чтобы не пропустить, у кафе Парус), периодически забегая в автовокзал погреться.
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 22.01.22 - 23:35
Цитата:
А, это по вызову?
По аызову по субботам и по праздникам, такси это что то..
На самом автовокзале разве не было?
Такси нет, потому что народ на них по Рудному только и делает что гоняет.
По пятницам субботам все садятся пить пиво, в Рудном это не обсуждается, и гоняют на такси, потому такси часто заняты.
Сейчас индрайвер, что то вроде по лучше стало.
ladas:
Ждали на холодном, морозном ветру (чтобы не пропустить, у кафе
Ждали на холодном, морозном ветру (чтобы не пропустить, у кафе
А, это по вызову?
По аызову по субботам и по праздникам, такси это что то..
На самом автовокзале разве не было?
Такси нет, потому что народ на них по Рудному только и делает что гоняет.
По пятницам субботам все садятся пить пиво, в Рудном это не обсуждается, и гоняют на такси, потому такси часто заняты.
Сейчас индрайвер, что то вроде по лучше стало.
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 22.01.22 - 23:36
Цитата:
Водитель автобуса, больной сердечник?
Вот - чудеса...
Доктор СИЗО:
Сосед водитель, в кардиологии лежим.... г
Сосед водитель, в кардиологии лежим.... г
Водитель автобуса, больной сердечник?
Вот - чудеса...
Re: Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут...
Отправлено: 22.01.22 - 23:41
Цитата:
Аккумуляторы бесплатные для кардиостимулятора по квоте получаю, а потом опять в Бахрейн вылетаю, внуковоз школьный я теперича...
drakon:
Аккумуляторы бесплатные для кардиостимулятора по квоте получаю, а потом опять в Бахрейн вылетаю, внуковоз школьный я теперича...
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 23.01.22 - 00:21
Водитель автобуса, что делал
в кардиологии?...
в кардиологии?...
Тварь я дрожащая или право имею - Где узнать, на что могут рассчитывать пассажиры городского транспорта в Рудном?
Отправлено: 23.01.22 - 00:48
Комментарий проходит проверку.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 26
|Зарегистрированные пользователи: Доктор СИЗО
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать